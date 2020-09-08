Irak’ın Gündeminden (08.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 264648’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4314 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 264648’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4299 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22798 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4314 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 239 vaka, Bağdat/Resafe 432 vaka, Bağdat/Kerh 575 vaka, Tıb şehri 61 vaka, Meysan muhafazası 185 vaka, Babil muhafazası 63 vaka, Erbil muhafazası 281 vaka, Necef muhafazası 370 vaka, Süleymaniye muhafazası 158 vaka, Kerbela muhafazası 194 vaka, Vasit muhafazası 296 vaka, Tamim muhafazası 107 vaka, Ninova muhafazası 92 vaka, Zi Kar muhafazası 254 vaka, Diyala muhafazası 48 vaka, Enbar muhafazası 48 vaka, Kadisiye muhafazası 195 vaka, Salahuddin muhafazası 188 vaka, Müsenna muhafazası 179 vaka ve Duhok muhafazası 349 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,624,331’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4299 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 264648, hayatını kaybedenleri sayısı 7589, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 202859’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 4 Vatandaş Tutuklandı

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde Kerkük ve Felluce şehirlerinde yer alan bazı mıntıkalara düzenlen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 4 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasında yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine yapılan açıklamaya göre aynı saatlerde Felluce şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Karma kazasında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Söz konusu operasyonlar sonucunda 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu kişilerin silahlı örgüte üye olmakla suçlandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Basra Şehrinin Ortasında Silahlı Saldırı: Biri Haşdi Şaabi Milisi 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda biri Haşdi Şaabi milislerinden olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan El-Kıble mıntıkasında bugün sabah saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler içinde biri Haşdi Şaabi milislerinden olmak üzere 2 kişinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının son zamanlarda, İran’a yakın mezhepçi milisler tarafından düzenlenen suikastlara ve adam kaçırma operasyonlarına tanık olduğu bilinmektedir. Söz konusu suikastların gösteri alanlarına katılan sivil aktivistleri ve bölgede İran’ın yönelimlerine karşı duranları hedef almaktadır.

HEYET Net

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