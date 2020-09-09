Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Sudan’daki sel felaketi ve Arap dünyası ile tüm dünyanın Sudanlı halka yardım etmekte gevşek davranması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde;

(1444 Sayılı Açıklama) Sudan’daki Sel Felaketi ve Arap Ülkelerinin ve Tüm Dünyanın Sudanlı Halka Yardım Etmede Gevşek Davranması Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Kardeş ülke Sudan’daki kardeşlerimizin uzun yıllardır benzeri görülmemiş büyük sel felaketine maruz kalmalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu su felaketi, başta Başkent Hartum olmak üzere ülkede çok geniş mıntıkaları suya boğdu ve onlarca insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına sebep oldu. Öte yandan ziraat helak oldu, evler ve tesisler yıkıldı, on binlerce insan evsiz kaldı, selin vurduğu ve her tarafını suyun kapladığı bazı mıntıkalarda hayattan eser kalmadı.

İslam kardeşliği ve insanlığa merhamet görevinden yola çıkarak Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, Sudan’daki kardeşlerimizle beraber olduğumuzu, bu büyük musibet karşısında onlarla dayanışma içerisinde bulunduğumuzu duyuyoruz. Öte yandan söz konusu felakette hayatını kaybeden kişiler için taziyelerimizi sunuyor Allah (azze ve celle)’den onlar için rahmet yazmasını, yakınlarına sabırlar ihsan etmesini niyaz ediyoruz.

Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, bu büyük musibetin etkilerini hafifletmek amacıyla güç yettiği oranda bu felaketten zarar gören kardeşlerimize yardım eli uzatılmasına çağrı yapıyor, bu felaket karşısında Arap dünyasının ve tüm dünyanın gevşek davrandığını, Sudan’ın ve Sudanlıların acılarına kayıtsız kaldıklarını, sel felaketleriyle ve onun yıkıcı etkileriyle mücadelede yardım ve destek sunulmadığını esefle vurguluyoruz.

Allah (azze ve celle) Sudan’ı ve Sudanlıları korusun, tüm şer ve kötülükleri onlardan def etsin, her yönden onları kuşatan zorluları ve entrikaları onlardan uzaklaştırsın, şuanda içinde bulundukları felaketten onları kolay bir şekilde kurtulmalarını sağlasın.

Genel Sekreterlik

20 Muharrem 1442

08 Eylül 2020

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