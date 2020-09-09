Irak Müslüman Alimler Heyeti Herkesi Sel Felaketinden Zarar Gören Sudanlı Kardeşlere Yardım Eli Uzatmaya Çağırdı

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Sudan’daki sel felaketi ve Arap dünyası ile tüm dünyanın Sudanlı halka yardım etmekte gevşek davranması hakkında bir açıklama yayınlayarak herkesi sel felaketinden zarar gören Sudanlı kardeşlere yardım eli uzatmaya çağırdı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle denildi: “Kardeş ülke Sudan’daki kardeşlerimizin uzun yıllardır benzeri görülmemiş büyük sel felaketine maruz kalmalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Söz konusu su felaketi, başta Başkent Hartum olmak üzere ülkede çok geniş mıntıkaları suya boğdu ve onlarca insanın hayatını kaybetmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına sebep oldu. Öte yandan ziraat helak oldu, evler ve tesisler yıkıldı, on binlerce insan evsiz kaldı, selin vurduğu ve her tarafını suyun kapladığı bazı mıntıkalarda hayattan eser kalmadı.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti yayınladığı açıklamada daha sonra İslam kardeşliği ve insanlığa merhamet görevinden yola çıkarak Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Sudan’daki kardeşlerimizle beraber olduklarını, bu büyük musibet karşısında onlarla dayanışma içerisinde bulunduklarını duyurdu. Öte yandan söz konusu felakette hayatını kaybeden kişiler için taziyelerini sunan Irak Müslüman Alimler Heyeti, Allah (azze ve celle)’den onlar için rahmet yazmasını, yakınlarına sabırlar ihsan etmesini niyaz ediyoruz, dedi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Yine Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, bu büyük musibetin etkilerini hafifletmek amacıyla güç yettiği oranda bu felaketten zarar gören kardeşlerimize yardım eli uzatılmasına çağrı yapıyor, bu felaket karşısında Arap dünyasının ve tüm dünyanın gevşek davrandığını, Sudan’ın ve Sudanlıların acılarına kayıtsız kaldıklarını, sel felaketleriyle ve onun yıkıcı etkileriyle mücadelede yardım ve destek sunulmadığını esefle vurguluyoruz.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamanın sonunda ise şöyle dua edildi: “Allah (azze ve celle) Sudan’ı ve Sudanlıları korusun, tüm şer ve kötülükleri onlardan def etsin, her yönden onları kuşatan zorluları ve entrikaları onlardan uzaklaştırsın, şuanda içinde bulundukları felaketten onları kolay bir şekilde kurtulmalarını sağlasın.”

HEYET Net

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