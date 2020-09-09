Irak’ın Gündeminden (09.09.2020)

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Uluslararası Koalisyona Bağlı Konvoy Hedef Alındı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde dün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri bir konvoyu hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Et-Taci yolunda tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri konvoy yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Bir aydan beri kimliği belirsiz kişilerin uluslararası koalisyon güçlerine yardım taşıyan tır konvoyları bomba ve silahlı saldırılarla hedef aldığı biliniyor.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Federal Polis Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde bir kişinin kendisini patlatması sonucunda federal polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Reşad nahiyesine bağlı Ebu Şehhe mıntıkasında dün akşam saatlerinde patlayıcı giyinmiş bir kişi kendisini patlattı. Söz konusu patlama sonucunda federal polis kuvvetlerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiklerini açıkladı.

Tamim muhafazasının Pazartesi günü, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Samarra Kaymakamı Suikasttan Yara Almadan Kurtuldu

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde Samarra Kaymakamına keskin nişancı tarafından düzenlenen suikasttan kaymakamın yara almadan kurtulduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Samarra yerel kaynakları tarafından yapılan habere göre Samarra kazasının merkezinde dün akşam saatlerinde Kaymakam Mahmut Hilf’e keskin nişancı tarafından saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda kaymakamın yara almadan kurtulduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Divaniye Şehrinde Konvoy Hedef Alındı: 3 Ölü veya Yaralı

Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinde dün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine destek konvoyunu hedef alan patlama sonucunda güvenlik güçlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrindeki ana yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine lojistik destek konvoyu yakınlarından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda güvenlik güçlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan araçta ağır maddi hasarın meydana geldiği gelen bilgiler arasında.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Amara Şehrinin Güneydoğusunda Silahlı Çatışma: 3 Ölü veya Yaralı

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin güneydoğusunda bugün sabah saatlerinde uyuşturucu kaçakçısı çetelerle Acil Müdahale Kuvvetleri arasında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda bir subayın hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Acil Müdahale Kuvvetleri, Amara şehrinin güneydoğusunda yer alan Kale Salih kazasında uyuşturucu kaçakçısı bir çetenin bulunduğu yere bugün sabah saatlerinde baskın düzenledi. Söz konusu baskın sonucunda uyuşturucu kaçakçısı çetelerle Acil Müdahale Kuvvetleri arasında silahlı çatışma meydana geldi ve bir subayın ve çete üyelerinden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu çatışmanın yaşandığı olay yerinde güvenlik güçleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kaçmayı başaran çetenin diğer üyelerini yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçları yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

2003 yılında işgalle imtihan olduğundan beri ülkede her geçen gün daha fazla artan uyuşturucu ticaretini ve kaçakçılığı kontrol altına almada başarısız olan güvenlik birimleri ve hükümeti başarısızlığı karşısında genel olarak Irak’ta özel olarak güney muhafazalarında tanık olunan kaotik ortam ve istikrarsızlık bağlamında sık sık bu çatışmalar yaşanmaktadır.

HEYET Net

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