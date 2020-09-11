Amerikalı Gazeteci: Irak Hırsızlık Rejimi Altında Ezilmeye Devam Etmektedir

2003 yılında ülkenin ABD tarafından işgal edilmesinden itibaren Irak’ta tanık olunan yolsuzluk afeti, hırsızlık problemi ve kamu malının heder edilmesi sorunu akıl ve göz sahibi hiç kimseye kapalı değildir. Aksine bu afetler daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde açıklığa kavuşmuş ve büyük bir bütçeye sahip olmayı sürdüren, hakim yöneticileri bir grup hırsız olmasaydı dışa borçlu olması imkansız olan Irak’ın durumunu inceleyen uzman, analist, gözlemci bir çok kişinin dikkatini çekmiştir.

Bu bağlamda Amerikalı gazeteci Robert F. Worth Irak’ta çeşitli yolsuzluk şekillerinin devam ettiğini doğrulayan bazı belgeleri gün ışığına çıkartmıştır. Amerika merkezli New York Times gazetesinde kaleme aldığı “Irak’ta Kleptokrasi Sisteminin İçi” adlı makalesinde bu belgelere değindi. Kleptokrasi yani hırsızlar rejimi anlamına gelmektedir. Yetkililerin siyasi otoritesini ve şahsi servetiğini artıran bir yönetim biçimidir.

Robert F. Worth kaleme aldığı makalesinde Irak’ta yayılan yolsuzluk çeşitlerinden bazılarını ele aldı ve bunların başında para müzayedesi bağlamında mali suç işlemeye devam eden ve kara para aklamada parmağı bulunan bankalar dosyası geliyordu. Öte yandan başta İran devrim muhafızları tarafından desteklenen Irak Hizbullahı Ketibeleri olmak üzere İran’a bağlılığıyla bilinen milislerin bu paralardan bir kısmını elde etme hedefiyle tehdit ve baskılarına da yer veriyordu.

Amerikalı gazeteci Robert F. Worth makalesinde şunlara dikkat çekti: “Bu silahlı milisleri destekleyen ve onlara imkan sağlayan, şahsi çıkarlarını gerçekleştirmekten, mazlum Irak halkının aleyhinde ceplerini doldurmaktan başka bir dertleri olmayan hakim siyasi tabakadır. Bu çeteler, Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesinden sonraki yıllar boyunca aralarında bankacılık sistemi, maaş sistemi ve sınır kapılarını yönetmenin de bulunduğu her düzey ve seviyede birçok dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına imza attı.”

Amerikalı gazeteci Robert F. Worth açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Irak şuanda, makam mevki çatışması, paraları elde kavgaları neticesinde büyük oranda çete savaşlarına benzer bir hayat yaşıyor. Siyasi partilere bağlı silahlı milisler, Başkent Bağdat’ın batısındaki Bağdat Uluslararası Havaalanının da içinde bulunduğu sınır kapılarının genelini IŞİD ile mücadele adı altında hakimiyetleri altında tutmaya devam ediyor. Aynı şekilde alternatif devlet rolü güden bu milisler, uzun bir süre Basra muhafazasındaki limanları ellerinde tutmayı başardı. Bu limanlarda eşyaların girişlerinin hızlı bir şekilde olması karşılığında ithalatçılara vergiler dayattılar.”

Mecliste Mali komisyon tarafından yayınlanan verilere göre geçtiğimiz 17 sene boyunca ülkedeki hırsızlığın mali kaybı 450 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun 360 milyar doları, 2006-2014 yılları arasında iki dönem iktidarda kalan Nuri Maliki hükümetine aittir. Bu durum Irak’ı, Uluslararası Şeffaflık Örgütünün verilerine göre dünyada en çok yolsuzluk yapan 180 devlet içerisinde 162’nci sıraya çıkartmıştır.

Birleşmiş Milletler Örgütü’nün şimdiki hükümetle, güvenilir kaynak oluşturmak için bir anlaşma imzaladığı biliniyor. Bu şekilde Birleşmiş Milletler Örgütü yaklaşık 4 yıl önce askeri operasyon nedeniyle harabeye dönen muhafazaların tekrardan imarı için bağış yapan devletlerin verdikleri paraları yönetebilecekti. Bunun nedeni, bu muhafazaların imarı için bağışlanan paralardan milyar dolarların işgalci hükümetin içindeki yolsuz yetkililer tarafından çalınmasıydı. Amerikalı gazeteci Robert F. Worth makalesinde bu kişilerin kanun üstü olarak nitelendirmektedir.

HEYET Net

10 total views, 10 views today