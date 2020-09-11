Irak’ın Gündeminden (11.09.2020)

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: İstihbarat Unsuru Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda önceki gün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda güvenlik güçlerinden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde Hirat köyünde askeri istihbarat unsuruna önceki akşam saatlerinde evine döndüğü esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda istihbarat unsurunun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra ve Bağdat Şehirlerinden 2 Farklı Olay

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde bir gencin tabancayla intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde Dicle nehrinde bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından çıkartıldığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan El-Karne kazasındaki Nehru’l İz mıntıkasında dün akşam saatlerinde bir genç kafasına sıkarak intihar etti. Söz konusu gencin hangi sebeplerden dolayı intihar ettiği hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı. Olay yerine gelen ambulans araçlarının söz konusu gencin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Keriat mıntıkası kapsamındaki Dicle nehrinde yüzerken boğularak hayatını kaybeden bir gencin cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından çıkartıldı. Kaynaklar, gencin kimliği tespit edildikten sonra hukuki işlemlerin başladığını aktardı.

Basra muhafazasının geçtiğimiz Salı günü, Basra şehrinin ortasında yer alan El-Kıble mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişilerin içinde biri Haşdi Şaabi milislerinden olmak üzere 2 kişinin bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 278418’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4597 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 278418’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3824 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22798 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4597 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 319 vaka, Bağdat/Resafe 487 vaka, Bağdat/Kerh 592 vaka, Tıb şehri 242 vaka, Meysan muhafazası 176 vaka, Babil muhafazası 145 vaka, Erbil muhafazası 194 vaka, Necef muhafazası 135 vaka, Süleymaniye muhafazası 138 vaka, Kerbela muhafazası 199 vaka, Vasit muhafazası 301 vaka, Tamim muhafazası 196 vaka, Ninova muhafazası 113 vaka, Zi Kar muhafazası 284 vaka, Diyala muhafazası 125 vaka, Enbar muhafazası 25 vaka, Kadisiye muhafazası 333 vaka, Salahuddin muhafazası 82 vaka, Müsenna muhafazası 242 vaka ve Duhok muhafazası 259 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,624,331’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3824 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 278418, hayatını kaybedenleri sayısı 7818, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 213817’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bağdat Uluslararası Havaalanına Roketli Saldırı

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına dün ikindi saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından roketli saldırı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına kimliği belirsiz kişiler tarafından dün ikindi saatlerinde üç adet roket fırlatıldı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan, herhangi bir maddi hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan roketlerin Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Fırat mıntıkasından fırlatıldığı vurgulandı.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı yere intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Aralarında Irak Hizbullahı’nın da olduğu Iraklı silahlı milislerin, Irak’ta varlık gösteren Amerikalı kuvvetleri hedef alma çerçevesinde son zamanlarda Yeşil Bölge’yi, Bağdat Uluslararası Havaalanını, Et-Taci askeri üssünü hedef alan roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

Bakuba Şehrinin Batısında Bir Subayın Aracı Hedef Alındı: Maddi Hasar Var

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin batısında dün akşam saatlerinde bir subayın aracının altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin batısında yer alan Mecser ayrımı yakınlarında bir subayın aracının altına tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde aracın hareket etmesiyle infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının önceki gün, göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde Hirat köyünde askeri istihbarat unsuruna önceki akşam saatlerinde evine döndüğü esnada kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda istihbarat unsurunun olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

3 total views, 3 views today