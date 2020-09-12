Irak’ın Gündeminden (12.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 282672’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4254 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 282672’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3579 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 23186 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4254 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 454 vaka, Bağdat/Resafe 597 vaka, Bağdat/Kerh 465 vaka, Tıb şehri 174 vaka, Meysan muhafazası 116 vaka, Babil muhafazası 80 vaka, Erbil muhafazası 142 vaka, Necef muhafazası 87 vaka, Süleymaniye muhafazası 187 vaka, Kerbela muhafazası 166 vaka, Vasit muhafazası 345 vaka, Tamim muhafazası 172 vaka, Ninova muhafazası 85 vaka, Zi Kar muhafazası 388 vaka, Diyala muhafazası 73 vaka, Enbar muhafazası 44 vaka, Kadisiye muhafazası 61 vaka, Salahuddin muhafazası 38 vaka, Müsenna muhafazası 321 vaka ve Duhok muhafazası 259 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,864,099’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3579 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 282672, hayatını kaybedenleri sayısı 7881, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 217396’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Ebil Şehrinin Batısında 3 Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başkenti Erbil şehrinin batısında yer alan bir kazada dün öğle saatlerinde 3 çocuğun boğularak hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının Sicil Savunma Müdürlüğüne dayandırdığı habere göre Erbil şehrinin batısında yer alan Hebat kazasına bağlı Kırderş köyünde 3 çocuk dün öğle saatlerinde boğularak hayatını kaybetti.

Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada çocuklardan ikisinin erkek olduğu birinin 10, diğerinin 11 olduğu belirtildikten sonra kız olan çocuğun da 9 yaşında olduğu vurgulandı. Sivil Savunma Ekiplerinin çocukların cesetlerini çıkartıp yakınlarına teslim ettikleri ifade edildi.

Nasiriye Şehrinin Ortasında Ceset Bulundu

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanılan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin merkezinde yer alan El-Hadid köprüsü yakınlarında 37 yaşlarında birinin cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin farklı bölgelerinde bıçak izlerine rastlandığını açıkladı.

Kaynaklar, söz konusu olay hakkında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığını ve olay yerine gelen ambulans araçlarının söz konusu cesedi kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiklerini açıkladı.

Zi Kar muhafazasının bugün, bir yıldan beri barışçıl gösteriler düzenleyen göstericilerin taleplerinin karşılanmamasını protesto eden göstericilerin Nasiriye şehrinin ortasındaki Zeytun köprüsünde lastik yakmalarına tanık olduğu biliniyor.

Erbil Şehrinin Güneydoğusunda Kaza: 10 Yaralı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başkenti Erbil şehrinin güneydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucunda 10 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Erbil şehrinin güneydoğusunda yer alan Erbil-Köysancak ana yolunda bugün sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 10 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu kazanın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettiklerini bildirdi.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Ordunun Devriye Aracı Hedef Alındı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde hükümet ordusunun devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesinde hükümet ordusunun devriye aracına bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Necef Şehrinin Merkezinde Bir Otelde Yangın Çıktı

Necef muhafazasının merkezi olan Necef şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde bir turistik otelde yangın çıkması sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Necef şehrinin ortasında yer alan Resul caddesinde 6 katlı bir turistik otelde dün akşam saatlerinde bir yangın meydana geldi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri ve itfaiye araçlarının yangına müdahale ederek yangını söndürdükleri ve otelde mahsur kalmış 43 kişiyi tahliye ettikleri kaynaklar tarafından açıklandı.

Kaynaklar, otelde mahsur kalan kişilerin sağlık merkezine götürüldüklerini ve fenalaşan iki kişinin ise hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Binada Yangın Çıktı

Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan bir mıntıkada dün ikindi saatlerinde bir binada büyük bir yangın çıktığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Bağdat Cedid mıntıkasında bir binada dün ikindi saatlerinde büyük bir yangın çıktı. . Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri ve itfaiye araçlarının yangına müdahale ederek yangını söndürdükleri ve binada mahsur kalmış aileleri tahliye ettikleri kaynaklar tarafından açıklandı.

Kaynaklar, söz konusu yangın sonucunda bir kadının yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekiplerinin binanın etrafını çevreleyerek yangının diğer binalara sıçramasına engel oldukları gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanına kimliği belirsiz kişiler tarafından üç adet roket fırlatılmasına tanık olduğu biliniyor. Söz konusu saldırı sonucunda ölen veya yaralanan, herhangi bir maddi hasar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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