Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Bahreyn ve Siyonistler arasında yapılan normalleşme anlaşması hakkında bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1445 Sayılı Açıklama) Bahreyn ve Siyonistler Arasında Normalleşme Anlaşması Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2020’de ABD’nin düzenlemesi ve kontrolü ekseninde Bahreyn ve Siyonistler arasında normalleşme anlaşmasının olduğunu duyurdu. Bu anlaşma, iki taraf arasında ortak işbirliği ve ikili ilişkilerin resmi ilanıyla duyurulacak.

Hiçbir şekilde bir gerekçesi olmayan bu normalleşme anlaşması, Filistin topraklarının işgalci Siyonistler için tanınması, Filistin’in ve Beytu’l Makdis’in Siyonist işgalinden özgürleştirilmesi noktasında İslam ümmetinin ilkelerinden geri dönme politikasının derinleşmesi anlamına gelmektedir. Bahreyn’e ve Bahreyn halkına hizmet etmemekte, sadece gaspçı Siyonistlerin çıkarlarına katkı sağlayacaktır bu anlaşma. Aynı şekilde zorunlu olarak Filistin meselesine, Arap ülkelerin, müslüman halkların geleceğine ve şu anına zarar verecektir. Öte yandan bu anlaşmanın koordinatörü olan işgalci güçler ve ABD idaresi onların bu düşmanca tutumuna destek sağladı ve onları Filistinli halkı hedef alma ve onları cezalandırmaya, Filistinlileri öldürme ve onlara işkence etme politikalarını sürdürmeye, ilk kıble olan Mescidi Aksa’ya ulaşma, yerleşimci projelerini uygulama ve Filistin topraklarını gasp etme imkanına cesaretlendirdi.

Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, Bahreyn’in normalleşme adımına üzüldüğümüzü, şiddetle bunu inkar ettiğimizi vurguluyoruz. Çünkü bu anlaşma içinde gerçek inançlar, ilkeler ve hakikatler aleyhinde belirsiz çıkarlar söz konusudur. Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak Bahreyn hükümetini, İslam ümmetinin maslahatını ve Filistinli halkı işgalci Siyonistlerin felaketinden korumak için bu adımı tekrardan gözden geçirip bundan vazgeçmeye çağırıyoruz.

Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak haklarını talep eden Filistinli halkın yanında durmanın, Siyonistlere karşı onurlu duruşlarını ve halkının tutumunu desteklemenin Filistin meselesinin zafer bulması için hem Arabi, hem İslami hem de insani bir tutum olduğunu vurguluyoruz. Yoksa istenen normalleşme adımları değildir. Zaten normalleşme adımları, İslam ümmetinin hayal kırıklığının daha da genişlemesine, Siyonistlerin lehine olacak şekilde Arap ve İslam devletleri arasında anlaşmazlıkların artmasına katkı sağlamaktadır. Oysa varlıklarını tehdit eden tehlikeyle karşılaşmaları için bu devletler ve halklar en çok birliğe, dayanışmaya ihtiyaç duymaktadırlar.

Genel Sekreterlik

24 Muharrem 1442

12 Eylül 2020

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