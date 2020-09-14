Irak Müslüman Alimler Heyeti: İstenilen Tutum Normalleşme Adımları Değil Filistinli Halkın Yanında Durmaktır

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Bahreyn ve Siyonistler arasında yapılan normalleşme anlaşması hakkında bir açıklama yayınlayarak normalleşme adımları değil Filistinlilerin yanında durmanın hem Arabi, hem İslami hem de insani olduğunu vurguladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamasında şunları söyledi: “ABD Başkanı Donald Trump, 11 Eylül 2020’de ABD’nin düzenlemesi ve kontrolü ekseninde Bahreyn ve Siyonistler arasında normalleşme anlaşmasının olduğunu duyurdu. Bu anlaşma, iki taraf arasında ortak işbirliği ve ikili ilişkilerin resmi ilanıyla duyurulacak.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklamada hiçbir şekilde bir gerekçesi olmayan bu normalleşme anlaşmasının, Filistin topraklarının işgalci Siyonistler için tanınması, Filistin’in ve Beytu’l Makdis’in Siyonist işgalinden özgürleştirilmesi noktasında İslam ümmetinin ilkelerinden geri dönme politikasının derinleşmesi anlamına gelmekte olduğu vurgulandı. Bahreyn’e ve Bahreyn halkına hizmet etmemekte olan bu anlaşmanın, sadece gaspçı Siyonistlerin çıkarlarına katkı sağlayacağı vurgulandı. Aynı şekilde zorunlu olarak Filistin meselesine, Arap ülkelerin, müslüman halkların geleceğine ve şu anına zarar vereceğinin altı çizilerek bu anlaşmanın koordinatörü olan işgalci güçler ve ABD idaresinin onların bu düşmanca tutumuna destek sağladığı ve onları Filistinli halkı hedef alma ve onları cezalandırmaya, Filistinlileri öldürme ve onlara işkence etme politikalarını sürdürmeye, ilk kıble olan Mescidi Aksa’ya ulaşma, yerleşimci projelerini uygulama ve Filistin topraklarını gasp etme imkanına cesaretlendirdiği vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği tarafından yayınlanan açıklamada şöyle devam edildi: “Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak bizler, Bahreyn’in normalleşme adımına üzüldüğümüzü, şiddetle bunu inkar ettiğimizi vurguluyoruz. Çünkü bu anlaşma içinde gerçek inançlar, ilkeler ve hakikatler aleyhinde belirsiz çıkarlar söz konusudur. Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak Bahreyn hükümetini, İslam ümmetinin maslahatını ve Filistinli halkı işgalci Siyonistlerin felaketinden korumak için bu adımı tekrardan gözden geçirip bundan vazgeçmeye çağırıyoruz.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği yayınladığı açıklamanın sonunda ise şunları vurguladı: “Aynı şekilde Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak haklarını talep eden Filistinli halkın yanında durmanın, Siyonistlere karşı onurlu duruşlarını ve halkının tutumunu desteklemenin Filistin meselesinin zafer bulması için hem Arabi, hem İslami hem de insani bir tutum olduğunu vurguluyoruz. Yoksa istenen normalleşme adımları değildir. Zaten normalleşme adımları, İslam ümmetinin hayal kırıklığının daha da genişlemesine, Siyonistlerin lehine olacak şekilde Arap ve İslam devletleri arasında anlaşmazlıkların artmasına katkı sağlamaktadır. Oysa varlıklarını tehdit eden tehlikeyle karşılaşmaları için bu devletler ve halklar en çok birliğe, dayanışmaya ihtiyaç duymaktadırlar.”

HEYET Net

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