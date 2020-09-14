Irak’ın Gündeminden (14.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 290309’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3531 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 290309’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3422 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19353 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4254 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 356 vaka, Bağdat/Resafe 431 vaka, Bağdat/Kerh 314 vaka, Tıb şehri 151 vaka, Meysan muhafazası 143 vaka, Babil muhafazası 115 vaka, Erbil muhafazası 193 vaka, Necef muhafazası 65 vaka, Süleymaniye muhafazası 130 vaka, Kerbela muhafazası 48 vaka, Vasit muhafazası 270 vaka, Tamim muhafazası 93 vaka, Ninova muhafazası 90 vaka, Zi Kar muhafazası 295 vaka, Diyala muhafazası 134 vaka, Enbar muhafazası 31 vaka, Kadisiye muhafazası 276 vaka, Salahuddin muhafazası 38 vaka, Müsenna muhafazası 146 vaka ve Duhok muhafazası 250 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 73 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3422 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 290309, hayatını kaybedenleri sayısı 8014, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 224705’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Musul Şehrinin Güneyinde Patlama: 2 Sivil Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafında bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Ayn Cahş köyünde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının aynı şekilde dün, Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayara-Mahmur yolunda meydana gelen patlama sonucunda bir aileden 4 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Beledruz kazası çarşısı yakınlarında dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesinde hükümet ordusunun devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Kerkük Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 5 Kişi Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda güvenlik korumalarından 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde yatırım projesine sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda güvenlik korumalarından 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Pazartesi günü, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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