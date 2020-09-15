Irak’ın Gündeminden (15.09.2020)

Kerkük Şehrinin Ortasında Patlama

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin ortasında İmam Azam Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Sami Zair İbrahim’in aracının altına tuzaklanan bombanın dün öğle saatlerinde infilak etmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta ağır hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin ortasında yer alan Askeri mahallede Dr. Sami Zair İbrahim’in aracının altına tuzaklanan bomba dün öğle saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta ağır hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Tamim muhafazasının dün aynı şekilde Kerkük şehrinin kuzeyinde yatırım projesine sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda güvenlik korumalarından 5 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazasında yer alan bazı mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 2 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 294478’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4169 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 294478’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4427 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19353 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4169 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 302 vaka, Bağdat/Resafe 423 vaka, Bağdat/Kerh 678 vaka, Tıb şehri 67 vaka, Meysan muhafazası 157 vaka, Babil muhafazası 116 vaka, Erbil muhafazası 291 vaka, Necef muhafazası 65 vaka, Süleymaniye muhafazası 254 vaka, Kerbela muhafazası 169 vaka, Vasit muhafazası 270 vaka, Tamim muhafazası 60 vaka, Ninova muhafazası 187 vaka, Zi Kar muhafazası 295 vaka, Diyala muhafazası 67 vaka, Enbar muhafazası 26 vaka, Kadisiye muhafazası 202 vaka, Salahuddin muhafazası 75 vaka, Müsenna muhafazası 62 vaka ve Duhok muhafazası 247 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4427 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 294478, hayatını kaybedenleri sayısı 8086, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 229132’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Uluslararası Koalisyon Güçlerine Bağlı Konvoylar Hedef Alındı

Başkent Bağdat’ın güneyinde dün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı konvoyu hedef alan iki patlamanın meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Divaniye şehrindeki ana yola tuzaklanan bomba dün akşam saatlerinde söz konusu uluslararası koalisyon güçlerine ait konvoy yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Öte yandan Babil muhafazasında yine uluslararası koalisyon güçlerine ait konvoy hareket halindeyken tuzaklanan ikinci bomba patladı. Söz konusu patlamalar sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Haşdi Şaabi Milislerinden Musul Şehrinin Güneyinde Eş Zamanlı Operasyon

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan bazı mıntıkalara bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Er-Rasif, Ayn Hare, Ümmü Muhahir, Şuratan gibi mıntıkalara sözde terör örgütü üyelerini yakalama gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Kaynaklar, Haşdi Şaabi milisleri tarafından operasyon düzenlenen mıntıkaların söz konusu milisleri koruma hedefiyle giriş çıkışlarının kapatıldığı, trafiğe engel olunduğu belirtildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’nin Girişinde Patlama

Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’nin girişi kapılarından birinin yakınlarında bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’nin girişi kapılarından birinin yakınlarındaki Ümmü Tabul Camii önünde bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Söz konusu patlama Başkent Bağdat’ın güneyinde dün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı iki ayrı konvoyu hedef alan iki patlamanın meydana gelmesinden sonra gerçekleştiği biliniyor.

HEYET Net

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