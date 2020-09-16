Irak’ın Gündeminden (16.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 298702’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4224 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 298702’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4214 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19353 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4224 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 251 vaka, Bağdat/Resafe 444 vaka, Bağdat/Kerh 784 vaka, Tıb şehri 84 vaka, Meysan muhafazası 168 vaka, Babil muhafazası 126 vaka, Erbil muhafazası 164 vaka, Necef muhafazası 163 vaka, Süleymaniye muhafazası 168 vaka, Kerbela muhafazası 219 vaka, Vasit muhafazası 365 vaka, Tamim muhafazası 98 vaka, Ninova muhafazası 283 vaka, Zi Kar muhafazası 247 vaka, Diyala muhafazası 46 vaka, Enbar muhafazası 47 vaka, Kadisiye muhafazası 216 vaka, Salahuddin muhafazası 87 vaka, Müsenna muhafazası 62 vaka ve Duhok muhafazası 265 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 80 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4214 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 298702, hayatını kaybedenleri sayısı 8166, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 223346’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Batısında 3 Kişi Evde Ölü Bulundu

Başkent Bağdat’ın batısında bir evde dün akşam saatlerinde 3 kişinin ölü bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan El-Mansur mıntıkasında bir evin içinde dün akşam saatlerinde 3 kişi ölü bulundu. Söz konusu kişilerin nasıl öldüğü veya öldürüldüğü hakkında henüz bir açıklamaya yapılmadığı biliniyor.

Kaynaklar, söz konusu cesetlerin bulunduğu mıntıkaya intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının cesetleri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Patlama Sonucu Yangın Çıktı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir iş hanında yangın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Kenan nahiyesindeki halk çarşısı yakınlarında bugün erken saatlerde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda bazı işyerlerinde yangon meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu yangının çıktığı yere gelen sivil savunma ekiplerinin ve itfaiye araçlarının yangına müdahale ederek yangını söndürdüklerini açıkladı.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Beledruz kazası çarşısı yakınlarında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Azim nahiyesinde hükümet ordusunun devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Musul Şehrinde 20 Yaşlarında Genç Bir Kızın Cesedi Bulundu

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin sağ yakasında vücudunda kurşun izlerine rastlanan genç bir kızın cesedi bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Pepsi fabrikası yakınlarında yol kenarına terk edilmiş 20 yaşlarında genç bir kızın cesedi bugün sabah saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu cesette kurşun izlerine rastlandığı kaynaklar tarafından açıklandı.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini, güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını, cesette işkence izlerine de rastlandığını açıkladı.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Musul şehrinin güneyinde yer alan Ayn Cahş köyünde bir patlama meydana gelmesi sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin güneyinde yer alan Kayara-Mahmur yolunda meydana gelen patlama sonucunda bir aileden 4 kişinin yaralandığı bildirilirken Musul şehrinin güneyinde yer alan Er-Rasif, Ayn Hare, Ümmü Muhahir, Şuratan gibi mıntıkalara sözde terör örgütü üyelerini yakalama gerekçesiyle Haşdi Şaabi milisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlediği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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