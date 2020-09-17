Irak Müslüman Alimler Heyeti: Hükümet Kuvvetleri ve Mezhepçi Milisler Aktivistleri Hedef Almaya Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi, Başkent Bağdat’ta Şeylan Dara Rauf adlı sivil aktivistin ve ailesinin öldürülmesinin üstünün örtülmeye çalışılması hakkında bir basın açıklaması yayınladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi yayınladığı açıklamada şunları söyledi: “Hükümetin, Başkent Bağdat’ta Eczacı Şeylan Dara Rauf ve ailesinin öldürenleri gizleme gayretleri ekseninde El-Kazimi hükümeti, bu katliamın işlenmesinden sadece bir gün sonra bir video yayınladı. Söz konusu videodaki suçu işlediğini itiraf ediyordu ve Eczacı Şeylan Dara Rauf ve ailesini babasının ona para vermeyi reddettiğininden dolayı öldürdüğünü iddia ediyordu.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi yayınladığı açıklamada hızlı ve aptalca kurgulanmış bu çaba ve gayretlerin, siyasi ve mezhepçi faktörlerle Iraklı halka yönelik işlenen birçok katliam ve suçlar hakkında tekrar tekrar soran Iraklılarda büyük bir öfke dalgasına neden olduğuna dikkat çekildikten sonra tüm bu olayların gerçeklerinin üstü örtüldüğü ve şuana dek soruşturmaların neticelerinin paylaşılmadığı, öte yandan suçların işlenmesinin üstünden yıllar geçmesine rağmen katillerin ceza almadan kurtuldukları vurgulandı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi yayınladığı açıklamasında şöyle devam etti: “Olayın detaylarını paylaşan bazı hukuk örgütleri ve merkezlerinin kaynaklarına göre bu suçu işleyen katiller, Irak’taki barışçıl gösterilere katılan aktivistleri tasfiye eden milis unsurlarıdır. Şöyle ki bu kişiler, söz konusu kurbanın Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Mansur mahallesindeki evine saldırıyorlar ve Eczacı Şeylan Dara Rauf’un Tahrir Meydanı’ndaki gösterilerde aktivist ve sağlıkçılardan biri olmasından dolayı onu ve ebeveynini öldürüyorlar.”

Irak Müslüman Alimler Heyeti Medya Birimi daha sonra bu korkunç olayın, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin ve mezhepçi milislerinin sivil aktivistlere yönelik tasfiye operasyonlarına devam ettiğini gösteren son derece tehlikeli bir veri olduğunu vurguladıktan sonra şunları söyledi: “Bu defa, gerçekleri gizlemeye çalıştılar ve bu katliamın sadece bir cinayet olduğunu, sebebinin ise hırsızlık olduğunu iddia ettiler. Oysa tüm gerçekler, bu suçun spontane gelişmediğini veya kontrol edilemeyen bir tepki olmadığını aksine Başkent Bağdat’ta yoğun güvenlik varlığından korkmadan ve çekinmeden Iraklıları öldüren ve onları korkutan sistematik suç çetelerinin planına göre hazırlanmış bir suç olduğuna işaret etmektedir.”

HEYET Net

8 total views, 8 views today