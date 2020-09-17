Irak’ın Gündeminden (17.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 303059’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4357 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 303059’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3895 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19353 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4357 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 82 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3895 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 303059, hayatını kaybedenleri sayısı 8248, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 237241’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 3 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde IŞİD örgütü tarafından dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milislerine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde, Salahuddin ve Diyala muhafazalarının sınırlarındaki El-Azim nahiyesi çevresinde IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Kenan nahiyesindeki halk çarşısı yakınlarında bir patlama meydana gelmesi sonucunda bazı işyerlerinde yangın meydana gelmesine tanık olduğu biliniyor.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Haşdi Şaabi Milisleri İkinci Defa Hedef Alındı: 4 Ölü

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 4 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Taze nahiyesine bağlı Şeyh Sami Asi köyünde IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine bugün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı ve Haşdi Şaabi milislerinin konvoyunu hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans hayatını kaybeden kişilerin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının Pazartesi aynı şekilde Kerkük şehrinin kuzeyinde yatırım projesine sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda güvenlik korumalarından 5 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin ortasında yer alan Askeri mahallede Dr. Sami Zair İbrahim’in aracının altına tuzaklanan bomba infilak etmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken araçta ağır hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Musul Şehrinin Batısında Patlama: 2 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Mahlebiye nahiyesinin girişinde bugün öğle saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin sağ yakasında yer alan Pepsi fabrikası yakınlarında yol kenarına terk edilmiş ve vücudunda kurşun izlerine rastlanan 20 yaşlarında genç bir kızın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Sincar kazasındaki bir göçmen kampında yaşayan bir kadının kendisini yakarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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