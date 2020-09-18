Irak’ın Gündeminden (18.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 307385’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4326 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 307385’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 84 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3859 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 19353 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4224 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 382 vaka, Bağdat/Resafe 486 vaka, Bağdat/Kerh 597 vaka, Tıb şehri 116 vaka, Meysan muhafazası 180 vaka, Babil muhafazası 113 vaka, Erbil muhafazası 206 vaka, Necef muhafazası 223 vaka, Süleymaniye muhafazası 169 vaka, Kerbela muhafazası 156 vaka, Vasit muhafazası 264 vaka, Tamim muhafazası 117 vaka, Ninova muhafazası 122 vaka, Zi Kar muhafazası 268 vaka, Diyala muhafazası 50 vaka, Enbar muhafazası 35 vaka, Kadisiye muhafazası 226 vaka, Salahuddin muhafazası 213 vaka, Müsenna muhafazası 98 vaka ve Duhok muhafazası 305 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3859 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 307385, hayatını kaybedenleri sayısı 8332, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 241100’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Hille Şehrinin Kuzeyinde Koalisyon Güçleriyle Anlaşmalı Şirket Konvoyu Hedef Alındı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeyinde dbugün akşam saatlerinde uluslararası koalisyonla anlaşmalı bir güvenlik şirketi konvoyunu hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeyinde yer alan Museyyib kazası yakınlarında bir ana yola tuzaklanan bomba bugün akşam saatlerinde uluslararası koalisyonla anlaşmalı bir şirketin aracı yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Son zamanlarda uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarına saldırıların arttığı biliniyor. Şöyle ki Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Eş-Şale yolunda uluslararası koalisyonla anlaşmalı bir şirketin aracını hedef alan bir patlama sonucunda biri sivil, diğeri polis iki kişinin yaralandığı belirtilirken yine Ebu Garib kazasında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoyu hedef alınmıştı. Aynı şekilde Kadisiye ile Babil muhafazalarında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarını hedef alan patlamalar meydana gelmişti.

Basra Şehrinin Ortasında Aşiret Çatışması: 1 Kişi Öldü 1 Kişi Yaralandı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında yer alan mıntıkalardan birinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret çatışma sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasındayer alan 5 Mil mıntıkasında bugün öğle saatlerinde silahlı aşiret çatışması meydana geldi. Söz konusu silahlı çatışma sonucunda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutuklamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiği bildirildi.

Tikrit Şehrinin Doğusunda Uluslararası Koalisyona Bağlı Konvoy Hedef Alındı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri bir konvoyu hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan El-İshaki kazasında bulunan bir yola tuzaklanan bomba bugün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri konvoy yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Son zamanlarda uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarına saldırıların arttığı biliniyor. Şöyle ki Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Eş-Şale yolunda uluslararası koalisyonla anlaşmalı bir şirketin aracını hedef alan bir patlama sonucunda biri sivil, diğeri polis iki kişinin yaralandığı belirtilirken yine Ebu Garib kazasında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoyu hedef alınmıştı. Aynı şekilde Kadisiye ile Babil muhafazalarında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarını hedef alan patlamalar meydana gelmişti.

HEYET Net

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