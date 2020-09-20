Irak’ın Gündeminden (20.09.2020)

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 3 Vatandaş Tutuklandı

Tamim muhafazasının merkezi Kerkük şehrinde yer alan çeşitli mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Kerkük şehrinde yer alan çeşitli mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 315597’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3907 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 315597’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4234 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22325 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3907 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 408 vaka, Bağdat/Resafe 437 vaka, Bağdat/Kerh 683 vaka, Tıb şehri 144 vaka, Meysan muhafazası 93 vaka, Babil muhafazası 116 vaka, Erbil muhafazası 72 vaka, Necef muhafazası 106 vaka, Süleymaniye muhafazası 122 vaka, Kerbela muhafazası 123 vaka, Vasit muhafazası 284 vaka, Tamim muhafazası 75 vaka, Ninova muhafazası 150 vaka, Zi Kar muhafazası 249 vaka, Diyala muhafazası 49 vaka, Enbar muhafazası 27 vaka, Kadisiye muhafazası 185 vaka, Salahuddin muhafazası 7 vaka, Müsenna muhafazası 159 vaka ve Duhok muhafazası 418 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 83 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4234 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 315597, hayatını kaybedenleri sayısı 8491, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 249539’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba ve Musul Şehirlerinde 2 Farklı Olay: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir kadının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Cezire mıntıkası çevresinde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan Musul şehrinin güneyinde yer alan Zor Kanus mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bağlı devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Musul Şehrinin Güneyinde Haşdi Şaabi Milisleri Hedef Alındı: 2 Ölü veya Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde IŞİD örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve diğer 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Kanus adasında bugün öğle saatlerinde IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının aynı şekilde dün, Musul şehrinin güneyinde yer alan Zor Kanus mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bağlı devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Bir Sivil Aktivist Kaçırıldı, Bir Diğeri Yaralandı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir sivil aktivist kaçırılırken bir diğerinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyindeki Giriş yakınlarında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler dün akşam saatlerinde Seccat El-İraki adlı sivil aktivisti kaçırdı ve Basim Falih adlı bir diğerini de yaraladı.

Kaynaklar, Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Nasr köprüsünün göstericiler tarafından kapatıldığını, Şüheda ve Zeytun köprüleri yakınlarında da başkalarının daha önce lastik yaktıklarını, Zi Kar il binası önünde gösteri düzenleyerek kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan Seccat El-İraki’nin serbest bırakılmasını talep ettiklerini açıkladı.

Basra Şehrinin Ortasında Bir Dövizci Soyuldu

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde bir dövizciye soygun düzenlendiği ve soygunda bir milyar dinardan fazla para soyguncular tarafından kaçırıldığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan bir mıntıkada bir dövizciye kimliği belirsiz kişiler tarafından soygun düzenlendi. Söz konusu soygunda soyguncuların bir milyar dinardan daha fazla bir para alarak kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu soygunun yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan soyguncuları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Basra muhafazasının Cuma günü, Basra şehrinin ortasında yer alan 5 Mil mıntıkasında silahlı aşiret çatışması meydana gelmesi sonucunda bir kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve oğlunun da yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Hille Şehrinin Güneyinde Kaza: 12 Kişi Yaralandı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin güneyinde bugün ikindi saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 12 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin güneyinde yer alan Kasım nahiyesini Şumeli nahiyesine bağlayan yolda bugün ikindi saatlerinde büyük bir trafik kazası meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 12 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, yaralılar arasında 5 çocuğun da olduğunu belirtti.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba ve Kerkük Şehirlerinde Üç Farklı Olay

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneybatısında Cuma günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda hükümet askerlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinde 2 kadının öldürüldüğü gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneybatısında yer alan Bani Sad nahiyesinde Dabitiye köyü çevresinde bir askeri noktaya kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda hükümet askerlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Kerkük şehrinde yer alan Kadisiye mahallesinde bir kişi, ailevi sorunlardan dolayı kız kardeşini öldürdü ve ardından kendisini polise teslim etti.

Yine Kerkük şehrinde yer alan Kadisiye mahallesinde sosyal problemlerden dolayı 50 yaşlarında biri, 40 yaşındaki kız kardeşini boğarak öldürdü.

HEYET Net

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