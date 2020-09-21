Irak’ın Gündeminden (21.09.2020)

Musul Şehrinin Kuzeybatısında Silahlı Saldırı: 5 Ölü veya Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin kuzeybatısında bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aileden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Vane nahiyesine bağlı Devase köyünde Kerkeriye aşiretinin evlerine bugün sabah saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir aileden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının aynı şekilde dün, Musul şehrinin güneyinde yer alan Zor Kanus mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bağlı devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin güneyinde yer alan Kanus adasında IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Güvenlik Noktası Hedef Alındı: 2 Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda IŞİD örgütü tarafından dün akşam saatlerinde güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişi ve Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası yakınlarında Nehru’l İmam mıntıkasındaki güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişi ve Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Cezire mıntıkası çevresinde bir patlama meydana gelmesi sonucunda bir kadının olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kadının hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ta yer alan bir mıntıkada bir kişinin oğlu tarafından öldürüldüğü gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Tarimiye kazasındaki El-Yabis Projesi kapsamında bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından bugğn sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan kaynaklar tarafından yapılan bir diğer açıklamada Başkent Bağdat’ta yer alan bir mıntıkada bir kişinin kız kardeşi ve arkadaşıyla birlikte babasını öldürdüğü ifade edildi. İlk yapılan araştırmalara göre cinayetin altında yatan sebebin miras olduğu gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ın geçtiğimiz Çarşamba günü, şehrin doğusunda yer alan Sadr şehri mıntıkasındaki Kesre ve Ataş kapsamındaki sanayi mahallesine terk edilen 25 yaşlarında kimliği belirsiz bir kızın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 319035’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3438 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 319035’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 63 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4052 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 18064 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3438 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 63 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4052 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 319035, hayatını kaybedenleri sayısı 8555, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 253591’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Musul ve Kerkük Şehirlerinde İki Farklı Olay

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneydoğusunda bugün öğle saatlerinde Haşdi Aşairi milisinin aracını hedef alan patlama sonucunda söz konusu milisin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin doğusunda bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan El-Kıraç nahiyesine bağlı Revale köyü yakınlarında bugün öğle saatlerinde Haşdi Aşairi milisinin aracını hedef alan bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Aşairi milisinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamaya göre Kerkük şehrinin doğusunda yer alan Leylan nahiyesi yakınlarındaki ana yolda 30-35 yaşlarında bir gencin cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu. Kaynaklar tarafından yapılan açıklamada söz konusu gencin ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğu, baş bölgesinden kurşunlandığı ifade edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı yerlere intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının hayatlarını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin kuzeybatısında yer alan Vane nahiyesine bağlı Devase köyünde Kerkeriye aşiretinin evlerine IŞİD örgütü tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda bir aileden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin güneyinde yer alan Zor Kanus mıntıkasında Haşdi Şaabi milislerine bağlı devriye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilirken Musul şehrinin güneyinde yer alan Kanus adasında IŞİD örgütü tarafından Haşdi Şaabi milislerine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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