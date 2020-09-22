Irak’ın Gündeminden (22.09.2020)

Hükümet Kuvvetleri Tikrit Şehrinin Güneyinde Operasyon Düzenledi

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan mıntıkalara dün akşam saatlerinde sözde yargı tarafından aranan isimleri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenledikleri kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan bazı köylere dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından sözde yargı tarafından aranan isimleri yakalamak için eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Kaynaklar, hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenen mıntıkaların söz konusu milisleri koruma hedefiyle giriş çıkışlarının kapatıldığı, trafiğe engel olunduğu belirtildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 3 Vatandaş Tutuklandı

Tamim muhafazasında yer alan Felluce şehrinde yer alan çeşitli mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Felluce şehrinin kuzeyinde yer alan çeşitli mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda terör örgütüne üye olmakla suçlanan 3 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Başkent Bağdat Yeşil Bölge’ye Roketli Saldırı

Başkent Bağdat’ın merkezinde yer alan Yeşil Bölge’ye bugün sabah saatlerinde yeni bir roket saldırısı düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın ortasında yer alan Yeşil Bölge’nin çevresine bugün sabah saatlerinde kaynağı belirsiz 3 adet roket düştü. Söz konusu roket saldırısı sonucunda ölen veya yaralanan ya da maddi hasar olup olmadığı noktasında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Aralarında Irak Hizbullahı’nın da olduğu Iraklı silahlı milislerin, Irak’ta varlık gösteren Amerikalı kuvvetleri hedef alma çerçevesinde son zamanlarda Yeşil Bölge’yi, Bağdat Uluslararası Havaalanını, Et-Taci askeri üssünü hedef alan roket saldırıları düzenlediği biliniyor.

Yeni Seçilen Kaymakamın Evi Hedef Alındı: 1 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde bugün sabah saatlerinde Karne kazası kaymakamının evini hedef alan patlama sonucunda kaymakamın oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Karne kazasının yeni kaymakamı Ali Ganim El-Maliki’nin evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişiler bugün sabah saatlerinde bomba patlattı. Söz konusu patlama sonucunda kaymakamının oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Öte yandan patlama sonucunda kaymakamın evinde ve çevredeki araçlarda maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans aracının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda İki Farklı Olay: 3 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda düzenlenen benzer bir silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Ümmün Hunta köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Abara nahiyesine bağlı Es-Sade köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin ola yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 322856’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3821 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 322856’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4484 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22325 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3821 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 203 vaka, Bağdat/Resafe 432 vaka, Bağdat/Kerh 826 vaka, Tıb şehri 69 vaka, Meysan muhafazası 158 vaka, Babil muhafazası 91 vaka, Erbil muhafazası 226 vaka, Necef muhafazası 134 vaka, Süleymaniye muhafazası 158 vaka, Kerbela muhafazası 108 vaka, Vasit muhafazası 225 vaka, Tamim muhafazası 118 vaka, Ninova muhafazası 126 vaka, Zi Kar muhafazası 247 vaka, Diyala muhafazası 63 vaka, Enbar muhafazası 34 vaka, Kadisiye muhafazası 86 vaka, Salahuddin muhafazası 80 vaka, Müsenna muhafazası 88 vaka ve Duhok muhafazası 346 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4484 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 322856, hayatını kaybedenleri sayısı 8625, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 258075’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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