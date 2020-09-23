Irak’ın Gündeminden (23.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 327580’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4724 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 327580’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3682 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 21644 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4724 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3682 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 327580, hayatını kaybedenleri sayısı 8682, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 261757’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 12 Vatandaş Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara dün akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesi sonucunda 13 kadının güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri dün akşam saatlerinde Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda IŞİD örgütüne üye oldukları iddia edilen 13 kadının güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Haşdi Şaabi Milislerinden Musul Şehrinin Batısında Eş Zamanlı Operasyon

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında yer alan bazı mıntıkalara bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı El-İbre Cenubiye, El-İbre Şimaliye, Maktal Hanzir, El-Aşık gibi mıntıkalara sözde terör örgütü üyelerini yakalama gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Kaynaklar, Haşdi Şaabi milisleri tarafından operasyon düzenlenen mıntıkaların söz konusu milisleri koruma hedefiyle giriş çıkışlarının kapatıldığı, trafiğe engel olunduğu belirtildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Tikrit Şehrinin Güneyinde Uluslararası Koalisyona Bağlı Konvoy Hedef Alındı

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneyinde bugün öğle saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri bir konvoyu hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin güneyinde yer alan El-Avce kazasında bulunan bir yola tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri konvoy yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Son zamanlarda uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarına saldırıların arttığı biliniyor. Şöyle ki Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Eş-Şale yolunda uluslararası koalisyonla anlaşmalı bir şirketin aracını hedef alan bir patlama sonucunda biri sivil, diğeri polis iki kişinin yaralandığı belirtilirken yine Ebu Garib kazasında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoyu hedef alınmıştı. Aynı şekilde Kadisiye ile Babil muhafazalarında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarını hedef alan patlamalar meydana gelmişti.

HEYET Net

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