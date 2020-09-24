Irak’ın Gündeminden (24.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 332635’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 5055 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 332635’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3231 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22816 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 5055 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 72 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3231 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 332635, hayatını kaybedenleri sayısı 8754, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 264988’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Haşdi Şaabi Milisleri ve Hükümet Kuvvetlerinden Tikrit Şehrinin Doğusunda Eş Zamanlı Operasyon

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin doğusunda yer alan bazı mıntıkalara bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri ve hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Tikrit şehrinin doğusunda yer alan Amirli kazasının doğusunda yer alan mıntıkalara terör örgütleri üyelerinden temizleme gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri ve hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Kaynaklar, Haşdi Şaabi milisleri tarafından operasyon düzenlenen mıntıkaların söz konusu milisleri koruma hedefiyle giriş çıkışlarının kapatıldığı, trafiğe engel olunduğu belirtildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Musul ve Kerkük Şehirlerinde İki Farklı Olay

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir adamın ve eşinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin doğusunda bir kadının cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan Nemrut nahiyesi kapsamındaki Havi Salan köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda bir adamla eşinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Kerkük şehrinin doğusunda yer alan Musalla mıntıkasında kocası tarafından öldürülen bir kadının cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından evinde bulundu.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının dün, Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazasına bağlı El-İbre Cenubiye, El-İbre Şimaliye, Maktal Hanzir, El-Aşık gibi mıntıkalara sözde terör örgütü üyelerini yakalama gerekçesiyle Haşdi Şaabi milisleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlenmesine tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 1 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda Ebi Sayda nahiyesine bağlı Ebu Karma köyünde kimliği belirsiz bir keskin nişancı tarafından bugün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda hükümet polisinden 1 kişinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Abara nahiyesine bağlı Es-Sade köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı Ümmün Hunta köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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