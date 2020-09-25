Irak’ın Gündeminden (25.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 337106’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4471 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 337106’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3773 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22325 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4471 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 398 vaka, Bağdat/Resafe 597 vaka, Bağdat/Kerh 866 vaka, Tıb şehri 88 vaka, Meysan muhafazası 173 vaka, Babil muhafazası 116 vaka, Erbil muhafazası 219 vaka, Necef muhafazası 163 vaka, Süleymaniye muhafazası 179 vaka, Kerbela muhafazası 131 vaka, Vasit muhafazası 446 vaka, Tamim muhafazası 134 vaka, Ninova muhafazası 94 vaka, Zi Kar muhafazası 102 vaka, Diyala muhafazası 49 vaka, Enbar muhafazası 40 vaka, Kadisiye muhafazası 275 vaka, Salahuddin muhafazası 48 vaka, Müsenna muhafazası 134 vaka ve Duhok muhafazası 271 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 45 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3773 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 337106, hayatını kaybedenleri sayısı 8799, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 268761’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Salahuddin Muhafazasında Kaybolan 3 Binden Fazla Kişinin Akıbetinin Ortaya Çıkartılması Hükümetten Talep Edildi

Parlamentodaki Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Casim El-Cabbara Mustafa El-Kazimi hükümetinden ve güvenlik makamlarından insani çağrılara cevap verilmesini ve yaklaşık 4 sene önce Salahuddin muhafazasının tanık olduğu askeri operasyon kapsamında kaybolan 3 binden fazla insanın akıbetinin ortaya çıkartılmasını talep etti.

Haber ajansları Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Casim El-Cabbara tarafından dün gece yapılan açıklamadan şunları aktardı: “Kayıp ve kaçırılanların yakınları tarafından bize yapılan birçok insani çağrı, bu kişilerin güvenlik güçleri tarafından tutuklandıklarını doğrulamaktadır. Ancak akıbetlerinin ne olduğu bilinmemektedir. 2015-2016 yılları arasında kaybolan ve kaçırılanların sayısı 3 binin üstündendir.”

Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Casim El-Cabbara bu dosyaya bir çözüm getirilmesinin, Salahuddin muhafazası halkının geçtiğimiz yıllarda ödediği ağır maddi hasarlara ve insani kayıplara karşı insaflı olarak bu dosyanın peşinde ciddiyetle düşülmesinin zaruri olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan Mustafa El-Kazimi’den resmi veya gayri resmi hapishanelerde tutukluların ve kaçırılanların akıbetlerinin ortaya bir an önce çıkarılmasını talep etti.

İnsan hakları savunusuyla ilgilenen İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2018 yılında yayınladığı raporunda Salahuddin muhafazasında kaybolan kişilerin sayısını paylaşmıştı. Rapora göre Samarra kazasında 896, Tikrit şehrinde 394, Tuzhurmatu kazasında 337, Ed-Devr kazasında 301, Amirli nahiyesinde 292, Beled kazasına 247, İshaki nahiyesinde 205, Beyci kazasında 152, Yesrib nahiyesinde 22, Şarkat kazasında 15, Telul Bac mıntıkasında 7 kişi kaybolmuştur.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: 4 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir aileden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mansuriye nahiyesine bağlı Şervin köyündeki tarım yoluna tuzaklanmış bir bomba 4 kişiden oluşan bir aile bugün sabah saatlerinde araçlarıyla yakınlarından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda aileden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve diğer 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

The Hill: “Amerika, İran’ın Irak Üzerindeki Nüfuzunu Dizginlemekte Başarısız Oldu”

Amerika merkezli The Hill gazetesi, Amerika’nın İran’ın Irak’taki nüfuzunu dizginlemede başarısız olduğunu vurguladıktan sonra Tahran’a bağlı milislerin füzeleriyle Amerika’nın ve uluslararası koalisyon devletlerinin çıkarlarının hedef alınmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Amerika merkezli The Hill gazetesi tarafından yayınlanan raporda Irak’ın küresel ve bölgesel müdahalelerin sahasına dönüştüğünü, ülkenin başta güvenlik kaosu ve ekonomik sıkıntılar olmak üzere birçok krizle boğuştuğu, devletin her alanında yolsuzluğun yaygınlaştığı vurgulandı.

Söz konusu gazete Irak üzerindeki bölgesel rekabetin Ekim devrimi gençlerini, tüm müdahalelerin sonlanmasını, siyasi karaların halkın elinde olmasını talep etmek için İran tarafından desteklenen tüm siyasi partilere karşı gösteriler düzenlemeye ittiğine dikkat çekti.

“Irak’ta Yolsuzluk, Yetkililerin İçinde Olduğu Bir Probleme Dönüştü”

Parlamento Dürüstlük Komisyonu Üyesi Kazım Şemri, El-Kazimi hükümetinin yolsuzlukla mücadelede objektif olmadığını, hükümetin hiçbir siyasi partiden destek almayan basit bir grup görevliyi cezalandırmakla yetindiğini vurguladı.

Dürüstlük Komisyonu Üyesi Kazım Eş-Şemri açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bazı yetkililerin aleyhlerinde yakalanma emri çıkartılması söz konusudur. Ancak ne var ki onlar partilerin desteğiyle serbest dolaşmaya devam etmektedirler. Irak’ta yolsuzluk, aktif partilerin ve etkili siyasilerin içinde olduğu bir probleme dönüşmüştür. Hükümetin bununla mücadele etmesi mümkün değildir.”

Dürüstlük Komisyonu Üyesi Kazım Eş-Şemri son olarak şunları vurguladı: “Yargı dosyalarının, ilan edilenden çok daha fazla olduğu malumdur. Bu durum, iç ve dış kesimlerin arkasında durduğu organize bir mesele olduğunu göstermektedir.”

HEYET Net

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