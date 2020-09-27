Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi Eylül Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Salahuddin muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tikrit Şubesi, Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği bazı insani yardım ve destek çalışmalarını aktardı. Söz konusu yardım çalışmaların göçmen ailelere para yardımını, dul ve yetim ailelere maddi yardımı, ihtiyaç sahibi bazı ailelerin evlerinin kira bedellerinin ödenmesini kapsadığı ifade edildi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Kerkük Şubesi, Kerkük şehrinde yer alan çeşitli mıntıkalardaki göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere maddi yardımda bulundu. Öte yandan bazı sınırlı gelire sahip bazı ailelerin kira bedellerini karşıladı. Diğer yandan dul ve yetim ailelere maddi yardımda bulunduğu gibi cerrahi operasyon görmesi gereken bazı hastalara da tedavileri için yardım ve destek de bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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