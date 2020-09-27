Irak’ın Gündeminden (27.09.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 341699’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4593 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 341699’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4505 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 21425 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4593 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 417 vaka, Bağdat/Resafe 637 vaka, Bağdat/Kerh 814 vaka, Tıb şehri 69 vaka, Meysan muhafazası 87 vaka, Babil muhafazası 173 vaka, Erbil muhafazası 250 vaka, Necef muhafazası 126 vaka, Süleymaniye muhafazası 191 vaka, Kerbela muhafazası 86 vaka, Vasit muhafazası 376 vaka, Tamim muhafazası 131 vaka, Ninova muhafazası 122 vaka, Zi Kar muhafazası 148 vaka, Diyala muhafazası 140 vaka, Enbar muhafazası 32 vaka, Kadisiye muhafazası 218 vaka, Salahuddin muhafazası 206 vaka, Müsenna muhafazası 79 vaka ve Duhok muhafazası 265 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 68 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4505 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 341699, hayatını kaybedenleri sayısı 8867, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 273266’ya ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

İran’a Muhalif Partinin Binasına Roketli Saldırı

Süleymaniye muhafazasında yer alan İran’a muhalif Cemaatu Kadihin El-Kürdistani Parti binasının dün sabah saatlerinde roketli saldırıya maruz kaldığı ve ölen ya da yaralanan olmadığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları parti sekreteri Aram Müderrisi’nin şu açıklamalarına yer verdi: “Süleymaniye muhafazasında yer alan Karadağ-Zergiz yolunda bulunan parti binamız, sabah saatlerinde roket saldırısına maruz kaldı. Ölen ya da yaralanan yok.”

Aram Müderrisi sözlerini şöyle sürdürdü: “Söz konusu roketli saldırı öncesinde binaya havan topları atılması sonucunda parti binası bahçesindeki otlar ve ağaçlar tutuştu. Asayiş kuvvetleri saldırı mekanına gelerek geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattı.”

Söz konusu partiye yapılan ilk saldırı olmadığı daha önceki yıllarda da havan ve roket saldırıları düzenlendiği biliniyor.

Nasiriye Şehrinin Kuzeyinde Sivil Aktivistin Evi Bombayla Hedef Alındı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde bir sivil aktivistin evinin silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından bombayla hedef alınması sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeyinde yer alan Nasr kazasında Hüseyin El-Garabi adlı sivil aktivistin evi silahlı milislere bağlı unsurlar tarafından dün akşam saatlerinde bombayla hedef alındı. Söz konusu olayın, Seccad El-İraki adlı sivil aktivistin kaçırılması krizinin büyümesine eşzamanlı olarak gerçekleşmesi dikkat çekti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hüseyin El-Garabi adlı sivil aktivistin saldırıdan 8 saat önce sosyal medya paylaşımında şunları yazdığı biliniyor: “2020, 2018 yılından farklıdır. Bu nedenle Seccad El-İraki hakkında bizim susmamızı beklemeyin. Gelecek günler bunu size gösterecektir.”

Nasiriye şehri, geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren Seccad El-İraki adlı sivil aktivistin kaçırılması olayını protesto eden göstericilerin öfkeli gösterilerine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu göstericiler şehirde yer alan bazı köprüleri kapattılar ve lastikler yaktılar. Söz konusu aktivisti kaçıran kesim açıklanmadığı zaman gerginliğin aratacağı yönünde tehdit ettiler.

Bakubada Araba Kazası

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin güneybatısında dün meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeyinde meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeyinde kaynağı belirsiz el bombası patlaması sonucunda 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin güneybatısında yer alan Cedidetu’ş Şat nahiyesi yakınlarında bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Kerkük-Halis yolunda diğer bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda bir aileden 1 gencin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan yapılan diğer bir açıklamada Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Halis kazası çevresinde Hay Asri mahallesinde kaynağı belirsiz el bombası patlaması sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının önceki gün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mansuriye nahiyesine bağlı Şervin köyündeki tarım yoluna tuzaklanmış bir bombanın 4 kişiden oluşan bir aile araçlarıyla yakınlarından geçerken infilak etmesi sonucunda aileden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve diğer 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Erbil Şehrinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü 2 Yaralı

Erbil muhafazasının merkezi olan Erbil şehrinde bir eve Cuma günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Erbil şehrinde yer alan Muvazzifin mahallesinde bir eve önceki akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu Ofisi Görevlisi Bıçaklı Saldırı Sonucunda Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinde dün akşam saatlerinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda Birleşmiş Milletler Ofisinde çalışan görevlilerden birinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Birleşmiş Milletler Misyonu Ofisi görevlilerinden Filipinli Dr. Ronald Santos adlı kişi, dün akşam saatlerinde Kerkük Havaalanı içerisindeki Birleşmiş Milletler Irak Misyonu Ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Söz konusu saldırı sonucunda hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından açıklanırken olay hakkında detaylı bilgi paylaşımı yapılmadı.

Kaynaklar, bıçaklı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra Birleşmiş Milletler Ofisine teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Nasiriye Şehrinin Kuzeybatısında Uluslararası Koalisyona Bağlı Konvoy Hedef Alındı

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin kuzeybatısında bugün öğle saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri bir konvoyu hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin kuzeybatısında yer alan El-Batha nahiyesinde bulunan bir yola tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri konvoy yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Son zamanlarda uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarına saldırıların arttığı biliniyor. Şöyle ki Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Eş-Şale yolunda uluslararası koalisyonla anlaşmalı bir şirketin aracını hedef alan bir patlama sonucunda biri sivil, diğeri polis iki kişinin yaralandığı belirtilirken yine Ebu Garib kazasında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoyu hedef alınmıştı. Aynı şekilde Kadisiye ile Babil muhafazalarında uluslararası koalisyon güçlerinin konvoylarını hedef alan patlamalar meydana gelmişti.

HEYET Net

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