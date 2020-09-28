Irak’ın Gündeminden (28.09.2020)

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 3 Vatandaş Tutuklandı

Salahuddin muhafazasında yer alan Tikrit şehrinin güneyinde yer alan mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından Cumartesi günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 3 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri Cumartesi günü Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Daluiye kazasında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyon sonucunda IŞİD örgütü üyesi olarak suçlanan 3 vatandaşın tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: 2 Ölü veya Yaralı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeyinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet memurunun hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazası çevresinde Ebu Temr köyünde bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Su İşlerinde çalışan bir vatandaşın olay yerinde hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Cumartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Kerkük-Halis yolunda meydana gelen kaza sonucunda bir aileden 1 gencin hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Öte yandan Bakuba şehrinin güneybatısında yer alan Cedidetu’ş Şat nahiyesi yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı bildirilirken Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan Halis kazası çevresinde Hay Asri mahallesinde kaynağı belirsiz el bombası patlaması sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Basra Şehrinin Ortasında Patlama

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında bugün öğle saatlerinde bir aracın altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Nazran mıntıkasında bir vatandaşın aracının altına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Basra ve Semave Şehirlerinde İki Farklı Olay

Müsenna muhafazasının merkezi olan Semave şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde bir gencin cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Semave şehrinin batısında yer alan Mecd köprüsünde bugün sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 20 yaşlarında bir gencin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Öte yandan Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Medine kazası kapsamındaki İzzuddin Selim nahiyesine bağlı bir mıntıkada bugün sabah saatlerinde karnından ve yüzünden kurşunlanan bir gencin cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının geçtiğimiz Salı günü, Basra şehrinin kuzeyinde yer alan Karne kazasının yeni kaymakamı Ali Ganim El-Maliki’nin evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından bomba patlatılması sonucunda kaymakamının oğlunun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Basra şehrinin ortasında bugün öğle saatlerinde bir aracın altına tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 345969’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4270 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 345969’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 68 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3652 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 21425 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4270 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 464 vaka, Bağdat/Resafe 642 vaka, Bağdat/Kerh 716 vaka, Tıb şehri 73 vaka, Meysan muhafazası 83 vaka, Babil muhafazası 136 vaka, Erbil muhafazası 109 vaka, Necef muhafazası 71 vaka, Süleymaniye muhafazası 140 vaka, Kerbela muhafazası 99 vaka, Vasit muhafazası 402 vaka, Tamim muhafazası 74 vaka, Ninova muhafazası 167 vaka, Zi Kar muhafazası 225 vaka, Diyala muhafazası 169 vaka, Enbar muhafazası 32 vaka, Kadisiye muhafazası 300 vaka, Salahuddin muhafazası 8 vaka, Müsenna muhafazası 89 vaka ve Duhok muhafazası 271 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 68 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3652 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 345969, hayatını kaybedenleri sayısı 8935, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 276918’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Güneyinde Uluslararası Koalisyona Bağlı Konvoy Hedef Alındı

Başkent Bağdat’ın güneyinde bugün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri bir konvoyu hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Latifiye mıntıkası yolunda tuzaklanan bomba bugün akşam saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri konvoy yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

HEYET Net

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