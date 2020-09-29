Irak’ın Gündeminden (29.09.2020)

Bağdat Havaalanı Yakınlarındaki Eve Roket Düştü: 7 Ölü veya Yaralı

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat havaalanı yakınlarındaki bir eve dün akşam saatlerinde bir roketin düşmesi sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat havaalanı yakınlarındaki bir eve dün akşam saatlerinde bir roket düştü. Söz konusu roket patlaması sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 353566’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4116 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 353566’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4111 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 23562 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4116 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 180 vaka, Bağdat/Resafe 621 vaka, Bağdat/Kerh 662 vaka, Tıb şehri 49 vaka, Meysan muhafazası 139 vaka, Babil muhafazası 185 vaka, Erbil muhafazası 292 vaka, Necef muhafazası 105 vaka, Süleymaniye muhafazası 160 vaka, Kerbela muhafazası 68 vaka, Vasit muhafazası 383 vaka, Tamim muhafazası 75 vaka, Ninova muhafazası 128 vaka, Zi Kar muhafazası 119 vaka, Diyala muhafazası 173 vaka, Enbar muhafazası 41 vaka, Kadisiye muhafazası 191 vaka, Salahuddin muhafazası 125 vaka, Müsenna muhafazası 137 vaka ve Duhok muhafazası 283 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 1,902,401’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 62 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4111 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 353566, hayatını kaybedenleri sayısı 9052, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 284784’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 42 Vatandaş Tutuklandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinde yer alan bazı mıntıkalara bugün öğle saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 42 kişinin güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün öğle saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri bugün öğle saatlerinde Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinde yer alan bazı mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda bazı cezai suçlardan ve terörle ilişkili suçlardan arandığı iddia edilen 42 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Musul Şehrindeki Enkaz Altında Cesetler Çıkmaya Devam Ediyor

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında yer alan Kadim Şehir’de, askeri operasyon nedeniyle yıkılan evlerin enkazı altında bugün ikindi saatlerinde yeni cesetlerin sivil savunma ekipleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının sivil savunma ekiplerine dayandırdığı habere göre Musul şehrinin batısında yer alan Kadim Şehir’de askeri operasyon nedeniyle yıkılan evlerin enkazı altında bugün ikindi saatlerinde yeni cesetlerin parçalarına sivil savunma ekipleri ulaştı. Kadim Şehir’de enkazları kaldırma çalışmaları ekseninde ulaşılan cesetlerin sadece kemikten ibaret kaldıkları sivil savunma ekipleri tarafından açıklandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sivil savunma ekipleri tarafından bulunan cesetlerin bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini açıkladı.

Ninova muhafazasında yer alan Musul şehrinin sağ yakası ve sol yakasının, aynı çevre bölgelerinin Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde uluslararası koalisyon güçlerin hava desteğiyle hükümete bağlı güvenlik kuvvetlerinin ve mezhepçi Haşdi Şaabi milislerinin düzenlediği askeri operasyona tanık olduğu biliniyor. Söz konusu düzenlenen askeri operasyon sonucunda sivillerden binlerce insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması, bölge halkının genelinin tehcir edilmesinin yanı sıra şehrin alt yapısının %90’ı yerle bir oldu.

Ekim Devrimi Koordinasyonu 1 Ekim’de Gösteri Alanlarında Toplanmaya Çağırdı

Ekim Devrimi Koordinasyonu, intifada taleplerini tekit etmek ve meşru haklara cevap verilinceye kadar ısrarcı olmak için Başkent Bağdat ve ülkenin diğer muhafazalarında barışçıl gösteriler düzenlemek için 1 Ekim’de gösteri alanlarında bir araya gelmeye çağırdı.

Ekim Devrimi gençleri, yayınlanan açıklamada gösteri alanlarındaki hedeflerini bir kez daha açıklayarak bunların başında göstericileri katleden katillerin ortaya çıkartılmasını, şehitlere ve yaralılara tazminat ödenmesini, adaletli seçim kanununa ve partilerden uzak bağımsız komiserliğe göre Birleşmiş Milletler gözetiminde erken seçimin icra edilmesini talep etmek geldiğini bir kez daha vurguladılar.

Ekim devrimi devrimcileri yayınlanan açıklamada barışçıl gösterilerin taleplerinden herhangi bir geri adımın olmadığını, bu taleplerin en başında büyük yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkartılması, yolsuzluğa bulaşanların adalet karşısına çıkartılması, gasp edilen ve yağmalanan paraların tekrardan bu kişilerden geri alınması, silahın sadece devletin elinde sınırlandırılması ve sızdırılan silahların tekrardan geri alınması olduğunu vurguladı.

HEYET Net

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