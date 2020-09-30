Irak’ın Gündeminden (30.09.2020)

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda bugün sabah saatlerinde bir aracı hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda Bakanlar Meclisine bağlı bir aracı hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda, Nehrin kanalı yakınlarında sivil bir aracı hedef alan bir patlama bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, aracı hedef alınan kişinin yabancı güvenlik şirketlerinde tercüman olarak çalışan bir Iraklı olduğunu açıkladı.

Öte yandan yapılan diğer bir açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Belediyat mıntıkasında Bakanlar Meclisine ait bir araç bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombasıyla hedef alındı. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın Pazartesi günü, şehrin batısında yer alan Bağdat havaalanı yakınlarındaki bir eve bir roket düşmesi sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde Ailevi Anlaşmazlık Can Aldı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün öğle saatlerinde ailevi bir anlaşmazlık nedeniyle bir kişinin kardeşi tarafından öldürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Veziriye mıntıkası kapsamında bir evin içinde bugün öğle saatlerinde ailevi bir anlaşmazlık meydana geldi. Söz konusu tartışma sonucunda bir kişinin kardeşini tabancayla öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın bugün şehrin batısında yer alan Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda bir aracı hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın doğusunda Bakanlar Meclisine bağlı bir aracı hedef alan patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı gelen bilgiler arasında.

Hille Şehrinin Kuzeyinde Patlama: Haşdi Şaabi Milislerinden 3 Kişi Yaralandı

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin kuzeyinde bugün öğle saatlerinde Haşdi Şaabi milislerinin devriye aracını hedef alan patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr nahiyesinde IŞİD örgütü kalıntılarından bir bomba Haşdi Şaabi milislerine bağlı devriye aracını bugün öğle saatlerinde yakınlarından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Babil muhafazasının geçtiğimiz Cumartesi günü, Hille şehrinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Tikrit Şehrinin Güneybatısında Patlama: Polis Güçlerinden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Salahuddin muhafazasının merkezi olan Tikrit şehrinin güneybatısında bugün öğle saatlerinde polis aracını hedef alan patlama sonucunda polis kuvvetlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan acıkamaya göre Tikrit şehrinin güneybatısında yer alan Sersar Vadisinde yol kenarına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde polis kuvvetlerine ait araç yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda polis kuvvetlerinden ikisi subay 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Salahuddin muhafazasının geçtiğimiz Cumartesi günü, hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından Tikrit şehrinin güneyinde yer alan Daluiye kazasına eş zamanlı operasyonlar düzenlemesi sonucunda IŞİD örgütü üyesi olarak suçlanan 3 vatandaşın tutuklanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 358290’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4724 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 358290’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4028 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 23168 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4720 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 70 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4028 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 358290, hayatını kaybedenleri sayısı 9122, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 288812’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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