Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, geçen sene ekim ayında gençler tarafından başlatılan ekim devriminin 1. yıldönümü münasebetiyle bir açıklama yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

(1446 Sayılı Açıklama) Gençlerin Ekim Devrimi’nin 1. Yıldönümü Hakkında Açıklama

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasulullah’a, aline ve ashabına olsun.

Geçen sene bugün, 1 Ekim’de birçok Iraklıların ülkelerinin tekrardan eski haline getirme emellerini diriltmek, ülkeyi içinde bulunduğu acı vakadan çekip çıkartmak, Irak’ın kurtulması için sebat ve sabır ruhunu diriltmek, çalışma azmini yenilemek için bir grup seçkin genç hareketlendi.

Devrimin büyümesini engellemek, ona karşı koymak, halka baskı yapmak için hükümet kuvvetlerinin ve mezhepçi milislerin tüm baskılarına, katliamlarına, göstericileri kaçırmalarına, tasfiye etmelerine, devrimi karartmaya çalışmalarına rağmen belirlenen hedeflere ulaşmak, tüm Iraklı halkın özgür ve bağımsız bir vatanda saygın ve güven dolu bir yaşam taleplerine cevap vermek için devrimin devamı ve sürekliliği yolunda verilen kurbanlar, dökülen kanlar ve şehitler ile acısıyla tatlısıyla bir sene geçti.

Devrim ruhu hala devam etmektedir. Güç ve adalete inanma ve davanın haklılığı sayesinde Iraklılarda yayılıyor. Geçtiğimiz bir sene boyunca devrimin elde ettiği başarılar, gerçekten büyük başarılardı. Bilhassa kültür, fikir, siyaset, sosyal ve medya alanlarında büyük başarılara imza atıldı. Bu başarılar, halkların kendi davaları, meseleleri yolunda yapacakları şeylerin imkanlarının boyutuna delalet eden önemli başarılardı. Bu devrim, mevcut siyasi rejime muhalif siyasi çalışmaların doğruluğu ve ciddiyeti, değişim olaylarını gerçekleştirmedeki imkanları noktasında delil üzerine delil sundu.

Devrimlerinin birinci yıldönümünü kutlayan Iraklı gençlere ve tüm Iraklılara selam olsun. Gösterdikleri fedakarlıklar, devrim ruhunun yenilenmesinde ve büyümesinde şüphesiz çok önemli bir faktöre dönüşecek şehitleri mübarek olsun. Bu, tüm Iraklı halkı mevcut siyasi çalışmalara muhalif olan milli kuvvetler etrafında bir araya gelmeye, gösteri alanlarında gençlerin yanında yer almaya çağırmak için önemli bir münasebettir. Vatan herkesin sorumluluğundadır, onun yolsuzluk yapanların elinden alınması herkesin üzerine bir görevdir. Bu, devrimin hedeflerinden bir parça bile geri adım atılmaması, taviz verilmemesi veya şehitlerin kanlarının heba edilmemesi, hakim partilerin yalanlarla dolu vaatlerine kapılmaması veya Irak’a ve Iraklılara tek bir şey bile sunamayan parçacı çözümlerin kabul edilmemesi noktasında herkese bir mesajdır.

Genel Sekreterlik

14 Safer 1442

01 Ekim 2020

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