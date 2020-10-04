Irak’ın Gündeminden (04.10.2020)

Hükümet Hapishanesinde İşkence Altında Bir Genç Daha Hayatını Kaybetti

Hükümete bağlı hapishanelerden birinde birkaç gün önce hükümet kuvvetleri tarafından tutuklanan iki gençten birinin gördüğü maddi ve manevi işkenceden dolayı hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı polis kuvvetlerinin geçtiğimiz birkaç gün önce biri 2002, diğer 2004 olmak üzere 2 genci tutukladı. Söz konusu gençlerin Başkent Bağdat’ın güneyinde yer alan Mahmudiye kazasından olduğu biliniyor. Bu gençlerin terör suçlamasıyla hükümet hapishanelerinden birine atıldığı ifade edildi.

Haber ajansları, gerçeği yansıtmayan bilgiler üzerine tutuklanan gençlerin anneleriyle beraber yaşadığını, onların tutuklanmasından sonra annenin tek kaldığını açıkladıktan sonra Ömer Ali Abdullah Hüseyin El-Gariri adlı gençlerden birinin soruşturma esnasında gördüğü işkenceye daha fazla dayanamayarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan 11 Eylül’den beri adli tıpta tutulan gencin cesedini, annenin cesedin teslim edilmesi ve suçluların adalet karşısına çıkartılması çağrılarına rağmen ailesine hükümet kuvvetleri tarafından teslim edilmediği belirtildi.

Erbil’deki Uluslararası Koalisyon Güçlerine Bağlı Üs Hedef Alındı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkenti Erbil’deki havaalanına roket saldırısı düzenlenmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken roketlerin havaalanı çevresine düştüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Erbil şehri yakınlarındaki uluslararası koalisyon güçlerinin üssüne 6 adet katyuşa füzesi atıldı. Söz konusu saldırının, Başbakan Mustafa El-Kazimi’nin yabancı misyonların füze saldırılarından korunacağı açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleştiği biliniyor. Açıklama, Amerika’nın Başkent Bağdat’taki elçiliğini kapatacağı tehdidinden sonra yapılmıştı.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Ninova muhafazasında yer alan Şeyh Emir köyünde Haşdi Şaabi milislerinin kontrol alanında olan mıntıkadan bu füzelerin geldiği ifade edildi. Söz konusu füzelerin havaalanının çevresine düştüğü gelen bilgiler arasında.

Amerika Dış İşleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçtiğimiz hafta eğer elçiliklere yapılan füze saldırıları son bulmazsa Bağdat’taki elçiliklerini kapatacaklarını ve Irak’tan 3 bin asker ve diplomatı geri çekecekleri açıklamasında bulunduğu biliniyor.

Washington elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge ve yine Amerikalı kuvvetlerin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havaalanı’nın geçtiğimiz haftalarda birçok füze saldırısına maruz kaldığı biliniyor. Aynı şekilde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı konvoylar bombalarla hedefler alınmıştı.

Kerkük Şehrinin Doğusunda Silahlı Saldırı: 4 Ölü veya Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin doğusunda dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bir bebeğin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin doğusunda yer alan Leylan nahiyesine bağlı Şurece Abdurrahman köyünde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından bir eve dün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir bebeğin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının dün aynı şekilde, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Yaycı nahiyesine bağlı Türkalan köyünde iki aşiret arasında meydana gelen çatışma sonucunda bir kişinin yaralamasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 367474’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4493 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 367474’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3685 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 23522 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4493 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 295 vaka, Bağdat/Resafe 835 vaka, Bağdat/Kerh 781 vaka, Tıb şehri 81 vaka, Meysan muhafazası 180 vaka, Babil muhafazası 75 vaka, Erbil muhafazası 229 vaka, Necef muhafazası 74 vaka, Süleymaniye muhafazası 118 vaka, Kerbela muhafazası 56 vaka, Vasit muhafazası 375 vaka, Tamim muhafazası 132 vaka, Ninova muhafazası 96 vaka, Zi Kar muhafazası 427 vaka, Diyala muhafazası 176 vaka, Enbar muhafazası 37 vaka, Kadisiye muhafazası 122 vaka, Salahuddin muhafazası 17 vaka, Müsenna muhafazası 49 vaka ve Duhok muhafazası 337 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,289,877’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 50 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3685 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 367474, hayatını kaybedenleri sayısı 9231, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 295882’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Savunma Bakanlığı görevlilerinden birinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazası çevresinde Kuseyb mıntıkasında IŞİD örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıyı engellemeye çalışan Savunma Bakanlığı görevlisi yaralandı.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının geçtiğimiz Pazartesi günü, Bakuba şehrinin kuzeyinde yer alan El-Halis kazası çevresinde Ebu Temr köyünde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesine, oğlunun da yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Kerkük Şehrinde Bir Kız Kardeşi Tarafından Öldürüldü

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinde dün akşam saatlerinde ailevi anlaşmazlıktan dolayı bir kişinin kız kardeşini öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinde bir kadının cesedi güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde polis kuvvetleri tarafından adli tıpa getirildi. Cesedin 1996 doğumlu bir kıza ait olduğu ve ailevi anlaşmazlık nedeniyle kardeşi tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Tamim muhafazasının dün aynı şekilde, Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Yaycı nahiyesine bağlı Türkalan köyünde iki aşiret arasında meydana gelen çatışma sonucunda bir kişinin yaralamasına tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin doğusunda yer alan Leylan nahiyesine bağlı Şurece Abdurrahman köyünde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından bir silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir bebeğin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kerkük Şehrinin Kuzeybatısında Patlama: Çoban Hayatını Kaybetti

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeybatısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan Debs kazasına bağlı Kebibe köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda hayvanları otlatan bir çobanın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının dün aynı şekilde, Kerkük şehrinde dün akşam saatlerinde ailevi anlaşmazlıktan dolayı bir kişinin kız kardeşini öldürmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Yaycı nahiyesine bağlı Türkalan köyünde iki aşiret arasında meydana gelen çatışma sonucunda bir kişinin yaralandığı belirtilirken Kerkük şehrinin doğusunda yer alan Leylan nahiyesine bağlı Şurece Abdurrahman köyünde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından bir silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve bir bebeğin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 372259’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4785 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 37259’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3922 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 22085 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4785 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 358 vaka, Bağdat/Resafe 1075 vaka, Bağdat/Kerh 786 vaka, Tıb şehri 155 vaka, Meysan muhafazası 121 vaka, Babil muhafazası 159 vaka, Erbil muhafazası 192 vaka, Necef muhafazası 42 vaka, Süleymaniye muhafazası 193 vaka, Kerbela muhafazası 87 vaka, Vasit muhafazası 393 vaka, Tamim muhafazası 127 vaka, Ninova muhafazası 86 vaka, Zi Kar muhafazası 403 vaka, Diyala muhafazası 150 vaka, Enbar muhafazası 41 vaka, Kadisiye muhafazası 90 vaka, Salahuddin muhafazası 41 vaka, Müsenna muhafazası 47 vaka ve Duhok muhafazası 255 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,311,962’ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3922 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 372259, hayatını kaybedenleri sayısı 9298, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 299804’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Nasiriye Şehrinin Ortasında Silahlı Saldırı: Bir Polis Hayatını Kaybetti

Zi Kar muhafazasının merkezi olan Nasiriye şehrinin ortasında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Nasiriye şehrinin ortasında yer alan Salihiye mahallesinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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