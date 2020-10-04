Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 15 Safer 1442 – 02 Ekim 2020 Cuma günü 78 yaşında hayata gözlerini kapatan Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) 1942 yılında Suriye’de yer alan Hama şehrinde dünyaya geldi. Ailesinin ilmi ve alimlere olan muhabbetinden dolayı şeri ilimlere yöneldi ve ilk eğitimini Hama şehrinde aldı. 1965 yılında Dimeşk Üniversitesinde Şeriat Fakültesinde lisansını tamamladı. Suriye’deki bazı alimlerden dersler aldı. Daha sonra Şeyh Muhammed Ali Murad, Pakistan’dan Şeyh Alauddin Sıddıki ve yine Pakistan’dan Şeyh Muhammed Refi El-Usmani gibi alimlerden ilmi icazet aldı.

Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) birçok görevde yer aldı. Mezun olduktan sonra Deyru Zor muhafazasındaki Elbu Kemal lisesinde çalıştı. Onun davet çalışmalarını ve öğrencileri etrafında toplamasını izleyen Suriye rejimi, onu uzaklaştırmak ve kısıtlamak için onu Suveyda muhafazasına gönderdi. Ardından Hama muhafazasında yer alan Selheb bölgesine gönderildi. Ardından Mahrade bölgesine, daha sonra Hama muhafazasındaki Osman Horani lisesine, daha sonra Nasih Ulvani ortaokuluna nakledildi. En son olarak Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) Hama Vakıflar Müdürlüğüne nakledildi ve burada ona hiçbir görev verilmedi. Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) sürekli bu şekilde dolaştırılmasının amacı, ondan büyük faydalar elde edecek bölgelerden onun uzak tutulmasıydı. Tüm bu kısıtlamalardan ve daraltmalardan sonra Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’a hükümet tarafından ya tutuklanacağı ya da öldürüleceği bilgisi ulaştı. Bu durum onu 1979 yılında Ürdün’e hicret etmeye mecbur bıraktı. Daha sonra 1980 yılında Birleşik Arap Emirliği’ne geçti ve en büyük vaiz göreviyle İslami İşler Bakanlığında çalışmaya başladı. Ardından Menar İslam dergisinde araştırma uzmanı olarak görev yaptı ve bunların dışında da bazı görevlerde bulundu. 1991 yılında tekrardan Ürdün’e döndü ve eceli gelinceye kadar kaldığı Ürdün’de Suriye Alimler Birliği’nin kurucu üyesi oldu. Suriye Alimler Heyeti’nin Ürdün’deki şubesinin ilk başkanı oldu. Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah) birçok ilmi konferans ve seminere katıldığı gibi eğitim ve davet çalışmalarıyla ön plana çıktı.

Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal (Rahimehullah)’ın araştırma ve telif konularında ciddi çabaları söz konusudur. Eserlerinden en önemlileri “Vahe Li Zad ve Rahe – Ehadis Hikem Emsal Hikayat Nevadir Eşar-“ “Tesdid Nazar Fi Meseleti’l Cem Fi Hadar” “el-Ahbar Bi Vakti İmsak ve İftar” gibi eserleridir.

Allah (azze ve celle) Şeyh Ahmed Abdurrauf Cemmal’e geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı çalışmalarını, gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini onun için şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıran bir vesile eylesin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onun sancağını dalgalandıran rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

15 Safer 1442

02 Ekim 2020

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