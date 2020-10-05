Irak’ın Gündeminden (05.10.2020)

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 26 Vatandaş Tutuklandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinde yer alan bazı mıntıkalara Cumartesi günü akşam saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 26 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri Musul şehrinde yer alan çeşitli mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda silahlı terör örgütüne bağlı olmakla suçlanan 26 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Haşdi Şaabi Milislerinin Karargahlarına Hava Saldırısı: Ölü ve Yaralılar Var

Irak’ın batısının en uç bölgelerinde Haşdi Şaabi milislerine bağlı karargaha dün sabah saatlerinde işgalci Amerika’ya bağlı uçaklar tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucunda Haşdi Şaabi milislerinden ölü ve yaralıların bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi. Ölü ve yaralıların tam sayısı henüz paylaşılmadı.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Irak-Suriye sınırında bulunan Haşdi Şaabi milislerinin 19. Alaya bağlı karargâha dün sabah saatlerinde Amerika uçakları tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Kaynaklar, söz konusu hava saldırılarının, İran’a yakınlığıyla bilinen Irak’taki milis gruplarından biri olan Irak Hizbullahı’nın beş silah deposunu hedef aldığını açıklarken Haşdi Şaabi milislerinden sayısı henüz paylaşılmamış ölü ve yaralıların olduğunu, ağır maddi hasarın meydana geldiği açıklandı.

Enbar muhafazasının Pazar günü, muhafazanın batısında yer alan Hit-Ramadi yolunda meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 kişinin de yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 375931’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3672 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 375931’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 49 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3861 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 18424 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3672 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 264 vaka, Bağdat/Resafe 714 vaka, Bağdat/Kerh 714 vaka, Tıb şehri 89 vaka, Meysan muhafazası 125 vaka, Babil muhafazası 63 vaka, Erbil muhafazası 103 vaka, Necef muhafazası 77 vaka, Süleymaniye muhafazası 128 vaka, Kerbela muhafazası 47 vaka, Vasit muhafazası 258 vaka, Tamim muhafazası 90 vaka, Ninova muhafazası 141 vaka, Zi Kar muhafazası 333 vaka, Diyala muhafazası 139 vaka, Enbar muhafazası 33 vaka, Kadisiye muhafazası 58 vaka, Salahuddin muhafazası 27 vaka, Müsenna muhafazası 18 vaka ve Duhok muhafazası 263 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,330,386’ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 49 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3861 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 375931, hayatını kaybedenleri sayısı 9347, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 303665’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Enbar ve Basra Muhafazalarında İki İntihar Vakası

Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinin ortasında bugün ikindi saatlerinde bomba yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Enbar muhafazasında yer alan Felluce şehrinin Cadde 40 mıntıkasında bugün ikindi saatlerinde patlayıcı yüklü bir motosiklet infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Kerkük’te İntihar

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeybatısında bugün sabah saatlerinde bir kadının kendisini yakarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında bir adamın bileklerini intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan Feylak mıntıkası kapsamında 1951 doğumlu bir kadın kendisini yakarak intihar etti. Öte yandan yine hükümet kaynakları tarafından yapılan benzer bir açıklamaya göre Basra şehrinin ortasında yer alan Huseyn mahallesinde 1992 doğumlu bir genç kesici aletlerle bileklerini keserek intihar etti.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra olaylar hakkında soruşturma başlattıkları aktarıldı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ta çeşitli yaş gruplarında intihar vakalarının artmasının büyük bir tehlike olduğu ve ekonomik ve güvenlik krizleri sonucunda Iraklı vatandaşın psikolojisinin yer yeksan olduğu uzmanlar tarafından dikkat çekilmektedir.

En son İçişleri Bakanlığı bünyesinde Basın ve İlişkiler Dairesine bağlı polislerin, Ninova muhafazasında yer alan El-Atik köprüsünde intihar etmeye azmeden, bir anne ve boşanmış 3 kızı ile onların çocuklarından oluşan bir aileyi intihardan vazgeçirdiği biliniyor.

HEYET Net

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