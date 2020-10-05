Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Pakistan’da faaliyet gösteren Cemaatul İslamiyye (İslam Cemaati)’nin emir yardımcısı Dr. Abdulgaffar Aziz (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Pakistan Cemaatul İslamiyye Emir Yardımcısı Dr. Abdulgaffar Aziz (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 18 Safer 1442 – 05 Ekim 2020 Pazartesi günü 58 yaşlarında hayata gözlerini kapatan Pakistan’da faaliyet gösteren Cemaatul İslamiyye (İslam Cemaati)’nin emir yardımcısı Dr. Abdulgaffar Aziz (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Dr. Abdulgaffar Aziz (rahimehullah) 1962 yılında Pakistan’ın Lahor şehrinde dünyaya geldi ve yine orada büyüdü. Pakistan’daki Cemaatul İslamiyye’nin siyasi çalışmalarına dahil oldu ve orada önce cemaatin resmi sözcüsü oldu ve ardından cemaatin emir yardımcısı oldu. İslami davet alanında ve İslam dünyasının meselelerinde faaliyetler gösterdi, alimlerle ve sivil toplum örgütleriyle iletişim kurdu, İslam dünyasındaki şeri müesseseler ve kurumlarla görüştü. Öte yandan Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Yardımcısı, Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti İstişare Meclisi Üyeliği gibi konumlarda yer aldı. Birçok konferans ve platforma katılan Dr. Abdulgaffar Aziz (rahimehullah) İslam dünyasının meselelerine yardım etme ve destek olmak konusunda güçlü duruşuyla tanındı.

Allah (azze ve celle) Dr. Abdulgaffar Aziz’e geniş rahmetiyle rahmet etsin, çalışmalarını ve gayretlerini kabul etsin, ilmini ve amelini ona şahit kılsın ve naim cennetlerine ulaştıran bir vesileye çevirsin, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onun sancağını dalgalandıran rabbani alimler ve samimi davetçilerle doldursun.

Genel Sekreterlik

18 Safer 1442

05 Ekim 2020

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