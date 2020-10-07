Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi Eylül Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Tamim muhafazasında yer alan Kerkük şehrinde faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Havice Şubesi, Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği bazı insani yardım ve destek çalışmalarını paylaştı. Söz konusu yardım çalışmaların göçmen ailelere ve ihtiyaç sahibi bazı ailelere para yardımı ve gıda yardımını kapsadığı ifade edildi. Öte yandan davet çalışmalarına da yer verildi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Havice Şubesi, davet alanında Hafs bin Asım rivayetiyle Kuranı Kerim eğitimini tamamlayan öğrenciler için bir kutlama düzenledi. Söz konusu eğitimini tamamlayan 24 öğrenciye hediyeler ve belgeler verildi.

İnsani yardım noktasında da Havice Şubesi, Havice kazasından göç edip Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin çeşitli mıntıkalarında dağılan göçmen ailelere gıda yardımında bulundu.

Öte yandan Irak Müslüman Aliler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Havice Şubesi, ülkede yaygınlaşan korona virüs nedeniyle işlerin aksaması, çoğu işlerin durdurulması sonucunda sıkıntı yaşayan bazı ailelerin yüklerini hafifletmek için bazı ihtiyaç sahibi ailelere para yardımında bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Havice Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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