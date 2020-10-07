Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin İnsani Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi, Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği ile yardımlaşarak, Babil muhafazasının kuzeyinde yer alan Curf Es-Suhr mıntıkalarından göç eden ve şuanda Irak’ın kuzeyinde yer alan Erbil muhafazasının çeşitli bölgelerinde yaşamlarını idame etmeye çalışan göçmen ailelere yönelik para dağıtma kampanyası düzenledi.

Yardım Birimi ve Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen söz konusu insani yardım kampanyası kapsamında Erbil muhafazasında yer alan bazı mıntıkalarında yaşayan 170 göçmen aileye maddi yardımda bulunuldu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Yardım Birimi ile Ümmül Kura İnsani Yardım Derneği tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, tehcir edilmeleri, evlerini terk etmek zorunda kalmaları, işlerini bırakmaları sebebiyle ve bununla birlikte ülkede korona virüsün yayılması karşısında insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getirememesi sebebiyle zor şartlar altında yaşamlarını idame etmeleri karşısında Irak Müslüman Alimler Heyetine ve bünyesindeki birim ve şubelere teşekkür etti.

HEYET Net

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