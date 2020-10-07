Irak’ın Gündeminden (06.10.2020)

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 16 Vatandaş Tutuklandı

Salahuddin muhafazasında yer alan Tikrit şehrinde yer alan mıntıkalara hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından bugün öğle saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 16 kişinin tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri bugün ikindi saatlerinde Tikrit şehrinde yer alan çeşitli mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyon sonucunda IŞİD örgütü üyesi olarak suçlanan 16 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Polis Kuvvetleri Hedef Alındı: 2 Ölü 5 Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından polis karargahına silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği ve biri subay 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Havice kazasına bağlı Nekkar köyünde IŞİD örgütü tarafından polis karargahına dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda polis kuvvetlerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve biri subay 5 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişilerin cesetlerini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 382949’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3808 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 382949’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 65 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4766 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 21915 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3808 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 204 vaka, Bağdat/Resafe 658 vaka, Bağdat/Kerh 773 vaka, Tıb şehri 54 vaka, Meysan muhafazası 80 vaka, Babil muhafazası 99 vaka, Erbil muhafazası 337 vaka, Necef muhafazası 32 vaka, Süleymaniye muhafazası 140 vaka, Kerbela muhafazası 120 vaka, Vasit muhafazası 156 vaka, Tamim muhafazası 74 vaka, Ninova muhafazası 144 vaka, Zi Kar muhafazası 285 vaka, Diyala muhafazası 125 vaka, Enbar muhafazası 31 vaka, Kadisiye muhafazası 38 vaka, Salahuddin muhafazası 81 vaka, Müsenna muhafazası 25 vaka ve Duhok muhafazası 352 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,371,348’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4766 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 382949, hayatını kaybedenleri sayısı 9464, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 312158’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

HEYET Net

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