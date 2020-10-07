Irak’ın Gündeminden (07.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 387121’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 4172 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 387121’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4213 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 21915 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 4172 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 150 vaka, Bağdat/Resafe 505 vaka, Bağdat/Kerh 898 vaka, Tıb şehri 101 vaka, Meysan muhafazası 143 vaka, Babil muhafazası 123 vaka, Erbil muhafazası 297 vaka, Necef muhafazası 70 vaka, Süleymaniye muhafazası 166 vaka, Kerbela muhafazası 106 vaka, Vasit muhafazası 183 vaka, Tamim muhafazası 169 vaka, Ninova muhafazası 178 vaka, Zi Kar muhafazası 355 vaka, Diyala muhafazası 181 vaka, Enbar muhafazası 27 vaka, Kadisiye muhafazası 101 vaka, Salahuddin muhafazası 58 vaka, Müsenna muhafazası 31 vaka ve Duhok muhafazası 330 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,371,348’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 67 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4213 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 387121, hayatını kaybedenleri sayısı 9531, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 316371’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda dün akşam saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Huseyniye mıntıkasında dün akşam saatlerinde vücudunda bıçak izlerine rastlanan 50 yaşlarındaki bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslime edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak izlerine rastlanan ceset hakkında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Filistin caddesinde bir adamın tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etmesine tanık olduğu biliniyor.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde El Bombalı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından bugün öğle saatlerinde el bombalı saldırı düzenlendi. Söz konusu el bombalı saldırı sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu el bombalı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan ola yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin doğusunda yer alan Filistin caddesinde bir adamın tabancasıyla kafasına sıkarak intihar etmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Huseyniye mıntıkasında vücudunda bıçak izlerine rastlanan 50 yaşlarındaki bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Hille Şehrinin Ortasında Genç Kız İntihar Etti

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde 25 yaşlarında genç bir kızın bileklerini keserek intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin ortasında yer alan Mürteda mahallesinde 25 yaşlarında genç bir kız dün akşam saatlerinde bileklerini keserek intihar etti.

Kaynaklar, söz konusu intihar vakasının yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının kızın cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Amerika tarafından düzenlenen işgalden ve işgalden sonra gelen hükümetlerden itibaren Irak’ta çeşitli yaş gruplarında intihar vakalarının arttığı biliniyor. Bunun başlıca sebebi, ardından adeta işsizler ordusu bırakan ekonomi olmak üzere tüm alanlardaki sorunlara çözüm üretmede ve krizlere engel olmada hükümetin başarısızlığı yattığı biliniyor. Aynı şekilde ekonomi, ülkedeki fakirlik oranını %40’lara yükseltmiştir.

Babil ve Kadisiye Muhafazalarında İki Farklı Olay

Babil muhafazasının merkezi olan Hille şehrinin batısında bugün öğle saatlerinde 50 yaşlarında bir adamın oğlunu tabancasıyla öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinin kuzeyinde meydana gelen kaza sonucunda 15 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Hille şehrinin batısında yer alan Ebu Gark nahiyesinde bir adam bugün öğle saatlerinde evde oğluyla bir kavga yaşadı. Söz konusu kavganın ardından adamın tabancasıyla oğlunu öldürdüğü kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve katili yakaladıktan sonra katili merkeze götürdüklerini açıkladı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan hükümet kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamada Kadisiye muhafazasının merkezi olan Divaniye şehrinin kuzeyinde yer alan Es-Seniye kazası ile Divaniye yolunda bugün öğle saatlerinde bir kazanın meydana geldiği ifade edildi. Söz konusu kaza sonucunda 15 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kerbela Şehrinde Barışçıl Gösterilere Haşdi Şaabi Milisleri Müdahale Etti: Yaralılar Var

Kerbela muhafazasının merkezi olan Kerbela şehrinde dün barışçıl gösteriler düzenleyen halkın Haşdi Şaabi milisleri tarafından kesici aletlerle darp edilmesi sonucunda bazı göstericilerin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajansları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerbela şehrinin ortasında yer alan Hüseyni dergahı önünde yürüyüş yapan göstericiler dün akşam saatlerinde Haşdi Şaabi milisleri tarafından darp edildi. Söz konusu Haşdi Şaabi milislerinin müdahalesi sonucunda göstericilerden bazılarının yaralandığı ve bazılarının da milisler tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bu bağlamda sivil aktivistler sosyal medyada yaptıkları açıklamada 2019 Ekim’in başlarında Başkent Bağdat’ta ve ülkenin orta ve güney muhafazalarında başlayan, ülkedeki yolsuzluğun son bulmasını, yolsuzların adalet karşısına çıkartılmasını, işsizlere iş imkanlarının oluşturulmasını, mazlum Iraklı halk için kamu hizmetlerinin iyileştirilmesini talep eden gösterileri övdüklerinden dolayı yürüyüşe katılan bazı kişilerin darp edildiğini ifade etti.

HEYET Net

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