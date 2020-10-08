Ekim Devriminin Yıldönümünde Kaçırılan Göstericilerin Serbest Bırakılması Tekrardan Talep Edildi

Ekim devrimi gösterileri, istifa eden Adil Abdulmehdi hükümetine ve şimdiki Mustafa El-Kazimi hükümetine, yasal talepleri yerine getirmekten kaçacak hiçbir bahane bırakmadı. Özellikle kaçırılanların, cebri kayıpların serbest bırakılacağı, göstericilerin katillerinin ortaya çıkartılacağı, işsiz gençlere iş imkanlarının oluşturulacağı, memurların maaşları üzerinde oynandıktan sonra fakirlik probleminin artmasına çözüm üretileceği vaatlerinden sonra.

Bu bağlamda sivil aktivistler, Irak İnsan Hakları Gözlemevi’nin yayınladığı açıklamada Ekim ayının başında başlayan barışçıl halk gösterilerinden itibaren 55’inin hala kayıp olduğunu vurguladığı kayıp göstericilerin ortaya çıkartılması için sosyal medyada “Neredeler” hastagh ile kampanya başlattı. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Irak’a Yardım Misyonu’nun İnsan Hakları Ofisi, geçtiğimiz Mayıs ayında yayınladığı raporda 1 Ekim 2019 ile 21 Mart 2020 arasında 123 kişinin kaybolduğunu vurguladı. Bu kayı kişilerden 98’inin bulunduğunu 25 kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

Diğer yandan kaçırılan kişilerin yakınları, İran’a yakın silahlı milislerin açık ve gizli tehditleri neticesinde evlatlarının kimler tarafından kaçırıldığını söylemekten çekiniyor. Bu bağlamda birçok tehdide maruz kalan ve suikast girişimlerinden kurtulan aktivist Muhammed Kindi şunları vurgulamaktadır: “Onlarca tehdit konuşmasıyla karşılaştım. Bu tehditleri yapanlardan biri de Irak Hizbullah Ketibeleri milisleriydi. Irak Hizbullahı milislerinden biri evime geldi ve bana tehdit yazısı içeren ve ayrıca birkaç tane kurşunun içinde yer aldığı bir zarf verdi.”

Yine insan hakları savunusuyla ilgilenen Uluslararası Af Örgütü 2019 yılında yayınladığı raporda İran’a bağlı milislerin, Başkent Bağdat ve Kerbela muhafazalarındaki hastanelerden bazı yaralı göstericileri kaçırdıklarını, bu durum karşısında diğer yaralanan göstericilerin tıbbi yardım almaktan kaçınmaya sevk ettiğini açıklamıştı.

Bu çerçevede Irak gözlemcileri, yüzlerce göstericiyi ve sivil aktivisti hedef alan adam kaçırma, cebri kayıp operasyonlarının, bunlara eşlik eden suçların, insan hakları ihlallerinin, saldırıların arkasında duran silahlı milisleri takip etme ve hesaba çekmede hükümetin bir rolünün olmamasının kasıtlı cinayetlerin, tehdit ve şantajların, gösterilere katılanlara karşı orantısız ve gayri hukuki güç kullanımının devam etmesine katkı sağladığını vurgulamaktadır.

Göstericilerin katilleri hakkında ise haber ajansları, soruşturmadan sorumlu Adil Abdulmehdi hükümetinin Savunma Bakanı Necah Eş-Şemri’nin göstericilerine katillerinin dosyasını yargıya gönderdikleri ancak Yüksek Yargı Meclisinin suçlananların olmadığı bir dosya aldıklarını iddia ettiği ve Adil Abdulmehdi hükümetinin teslim ettiği dosyanın bu alanda hiçbir eksikliği içermediği itirafına yer verdi.

Geçen şeylere binaen ikinci senesine giren Ekim intifadası, göstericilerin haykırdığı Iraklı halkın yasal taleplerinin gerçekleştirilmesinde bir umut olmaya devam etmektedir. Iraklı göstericilerin istekleri arasında İran varlığının reddedilmesi ve onun Irak’ın iç işlerine müdahalelerinin son bulması, mezhep temelli kotanın kaldırılması yer almaktadır. Ayrıca yeryüzünde bozgunculuk çıkartan siyasi tabakanın tuğyan ve zulmü içerisinde 17 senedir yeni bir güneşin doğmasını bekleyen bu yaralı ülkeyi kasıp kavuran krizleri ve sorunları engellemede büyük bir başarısızlık yaşayan hükümetlerin başa geçmesinden ve ülkenin ABD tarafından işgal edilmesinden itibaren siyasi çalışmalara katılanların parti yetkililerin arkasında durduğu yolsuzluk afeti de söz konusu talepler arasında yer almaktadır.

HEYET Net

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