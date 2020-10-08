Irak’ın Gündeminden (08.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 391044’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3923 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 391044’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 73 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3413 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 23865 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3923 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 73 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3413 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 391044, hayatını kaybedenleri sayısı 9604, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 319784’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ın Kuzeyinde El Bombalı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Başkent Bağdat’ın kuzeyinde bir eve dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir eve düzenlenen el bombalı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Hurriye mıntıkasında bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Söz konusu saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu el bombalı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan ola yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Huseyniye mıntıkasında vücudunda bıçak izlerine rastlanan 50 yaşlarındaki bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Başkent Bağdat’ta İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın doğusunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın batısında meydana gelen kaza sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Kesret ve Ataş mıntıkasında sivil bir aracın altına tuzaklanan bomba bugün öğle saatlerinde aracın hareket etmesiyle infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda araç sahibinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve oğlunun da yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan kaynaklar tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Uluslararası Bağdat Havaalanı yolunda bugün öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi. Söz konusu kaza sonucunda 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerlerine giden ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Huseyniye mıntıkasında vücudunda bıçak izlerine rastlanan 50 yaşlarındaki bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Hurriye mıntıkasında bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlemesi sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent Bağdat’ın Doğusunda Bir Ceset Bulundu

Başkent Bağdat’ın doğusunda vücudunda kurşun izlerine rastlanan bir adamın cesedi bugün ikindi saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Emin mıntıkasında bugün ikindi saatlerinde vücudunda kurşun izlerine rastlanan 50 yaşlarındaki bir adamın cesedi güvenlik güçleri tarafından bulundu.

Kaynaklar, güvenlik güçleri tarafından bulunan cesedin kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslime edilmek üzere adli tıpa nakledildiğini, vücudunun çeşitli bölgelerinde kurşun izlerine rastlanan ceset hakkında güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin kuzeyinde yer alan Eş-Şab mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlenmesi sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın doğusunda yer alan Huseyniye mıntıkasında vücudunda bıçak izlerine rastlanan 50 yaşlarındaki bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında. Aynı şekilde Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan El-Hurriye mıntıkasında bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlemesi sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

HEYET Net

5 total views, 5 views today