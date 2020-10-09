Irak’ın Gündeminden (09.10.2020)

Irak Hükümeti Gayri Hukuki Tutuklamalara Devam Ediyor: 4 Vatandaş Tutuklandı

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinde yer alan bazı mıntıkalara bugün ikindi saatlerinde hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucunda vatandaşlardan 4 kişi güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre hükümete bağlı güvenlik güçleri Ramadi şehrinde yer alan çeşitli mıntıkalara eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Söz konusu operasyonlar sonucunda silahlı terör örgütüne bağlı olmakla suçlanan 4 vatandaşın güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, hükümet kuvvetlerinin bazı istihbarat bilgisine dayanarak bu tutuklamaları gerçekleştirdiğini öne sürdü. Aynı şekilde emniyet kuvvetleri tarafından tutuklanan kişilerin emniyet merkezine soruşturmaları tamamlanması için nakledildiği kaydedildi.

Hükümete bağlı emniyet kuvvetlerin, çeşitli muhafazalarda yüzlerce vatandaşın tutuklanmasıyla sonuçlanan gözaltı operasyonlarına devam ettiği biliniyor. Aynı şekilde bu operasyonlarda vatandaşların, mezhepçilik izlerine rastlanılan öldürme ve kötü muamelelerle karşılaştığı ifade ediliyor.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 394566’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3522 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 394566’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 76 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4031 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20576 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3522 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4031 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 394566, hayatını kaybedenleri sayısı 9683, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 323815’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Duhok Şehrinin Kuzeyinde Silahlı Saldırı: Sınır Asayiş Müdürü Hayatını Kaybetti

Duhok muhafazasının merkezi olan Duhok şehrinin kuzeyinde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında Serzir Sınır Kapısı Asayiş Müdürünün hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Duhok şehrinin kuzeyinde yer alan Kani Masi nahiyesine bağlı Kalilki köyünde evin çatısında dolaşan Kürt Bölgesel Yönetimi ile Türkiye arasında Serzir Sınır Kapısı Asayiş Müdürüne dün akşam saatlerinde sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda boğazından yaralanan asayiş müdürü hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kani Masi nahiyesinin daha önce Türk kuvvetleri ile PKK örgütü arasında yaşanan bazı çatışmalara tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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