Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Şubesi Eylül Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Başkent Bağdat’ınkuzeyinde faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tarimiye Şubesi, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği bazı insani yardım ve destek çalışmalarını aktardı. Söz konusu yardım çalışmaların göçmen ailelere para ve gıda yardımını, dul ve yetim ailelere maddi yardımı, bazı mekanların, camilerin ve köylerin sterilizasyonunu kapsadığı ifade edildi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Tarimiye Şubesi, Tarimiye kazasında yer alan çeşitli mıntıkalardaki göçmen ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu. Öte yandan yetimleri olan dul bir ailenin yardım çağrısına icabet ederek maddi yardımda bulunduğu gibi koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında bazı mekanların, camilerin ve köylerin sterilizasyonunu sağladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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