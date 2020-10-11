Irak Müslüman Alimler Heyeti Tikrit Şubesi Eylül Ayı Çalışmalarını Paylaştı

Salahuddin muhafazasında faaliyet gösteren Irak Müslüman Alimler Heyeti’nin Tikrit Şubesi, geçtiğimiz Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği bazı insani yardım ve destek çalışmalarını aktardı. Söz konusu yardım çalışmaların göçmen ailelere para yardımını, dul ve yetim ailelere maddi yardımı, ihtiyaç sahibi bazı ailelerin evlerinin kira bedellerinin ödenmesini kapsadığı ifade edildi.

Bu bağlamda Irak Müslüman Alimler Heyeti Tikrit Şubesi, Ninova ve Enbar muhafazalarında yer alan mıntıkalardaki dul ve yetim 18 aileye maddi yardımda bulundu. Öte yandan sınırlı gelire sahip bir ailenin kira bedelini karşıladı.

Irak Müslüman Alimler Heyeti Tikrit Şubesi, koronavirüse yakalanan bazı göçmen hastalara ihtiyaç duydukları oksijen şişesi sağladığı gibi kanser hastalığına yakalanan bir hastanın yükünü hafifletmek ve tedavisine yardımcı olmak için maddi yardımda bulundu.

Irak Müslüman Alimler Heyeti bünyesinde faaliyet gösteren Kerkük Şubesi tarafından yardımların ulaştırıldığı aileler, insani yardım örgütlerinin ve sorumlu kesimlerin yardım görevlerini yerine getiremediği şu sıralarda Irak’ın çeşitli muhafazalarında göçmen ve muhacirlere yardım çalışmalarını sürdüren Irak Müslüman Alimler Heyeti’ne, bünyesindeki şube ve birimlere teşekkür etti.

HEYET Net

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