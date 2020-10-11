Irak’ın Gündeminden (11.10.2020)

Musul ve Basra Şehirlerinde İki Farklı Olay

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde dün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda küçük bir kızın hayatını kaybettiği ve annesi ile babasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinde Koreli bir şirketin müdürünün intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesi kapsamındaki Ebu Feşke köyü yakınlarında bir yola tuzaklanan bomba bir araç dün ikindi saatlerinde yanından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda araçta bulunan küçük bir kızın olay yerinde hayatını kaybettiği ve annesi ile babasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden çocuğun cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diğer yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan bir diğer bir açıklamaya göre Basra şehrinde yer alan Fav limanındaki Kore merkezli Daewoo şirket müdürü dün ikindi saatlerinde kendisini asarak intihar etti. Kaynaklar, söz konusu müdürü intihara sürükleyen sebeplerin ne olduğu hakkında bir bilgiye henüz ulaşılmadığını açıkladı. Öte yandan olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıkları gelen bilgiler arasında.

Musul şehrinde yer alan mıntıkalarda ve Ninova muhafazasındaki çevre bölgelerde tuzaklanmış bombaların ve mayınların vatandaşların canlarını almaya, onları yaralamaya ve sakat bırakmaya devam ettiği biliniyor. Hükümet kuvvetlerinin ve mezhepçi milislerin uluslararası koalisyon güçlerinin hava desteğiyle yaklaşık dört sene önce düzenlediği ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine veya yaralanmasına, bölgenin nüfusunun yarısının evsiz kalmasına ve şehrin %90’ını harabeye dönüştüren askeri operasyonun kalıntılarından şehrin temizlenmesi talepleri her geçen gün artmaktadır.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 397780’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3214 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 397780’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 52 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4282 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16954 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3214 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4282 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 397780, hayatını kaybedenleri sayısı 9735, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 328097’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Ninova Muhafazasında Birkaç Olay: 10’a Yakın Kişi Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasında bugün birkaç saat içerisinde yaşanan birkaç olay sonucunda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin kuzeyinde yer alan Vane nahiyesi kapsamında Ed-Deyr köyü muhtarının evine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda muhtarın oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamada Musul şehrinin batısında yer alan Musul-Telafer yolunda bugün sabah saatlerinde bir kazanın meydana geldiği ifade edildi. Söz konusu kaza sonucunda bir aileden 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamaya göre Musul şehrinde yer alan Zemar nahiyesinde Firas Leys adında bir lise öğrencisi ders notlarının kötü olması nedeniyle intihar etti. Musul şehrinin Mühendisin mahallesinde oturan Firas Leys ders notlarının kötü olmasından dolayı ailesinin azarlamasına dayanamayıp tabancayla kendisini vurarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın Güneybatısında Aşiret Çatışması: 4 Ölü veya Yaralı

Başkent Bağdat’ın güneybatısında dün akşam saatlerinde iki aşiret arasında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneybatısında yer alan Turas mahallesinde dün akşam saatlerinde iki aşiret arasında silahlı çatışma meydana geldi. Hafif ve orta silahların kullanıldığı söz konusu çatışma sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 3 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutuklamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişinin cesedini ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Başkent Bağdat ve Amara Şehirlerinde İki Farklı Olay

Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında bugün ikindi saatlerinde bir genç kızın kendisini yakarak intihar ettiği kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında bir kadın kız kardeşi tarafından tabancayla öldürüldüğü gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında yer alan Eş-Şale mıntıkasında bir genç kız bugün öğle saatlerinde benzin kullanarak kendisini yakıp intihar etti. Kaynaklar, olay yerin intikal eden güvenlik güçlerinin olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiği bildirildi.

Diğer yandan hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamada Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında yer alan Er-Risale mahallesinde bir kadının kız kardeşi tarafından tabancayla öldürüldüğü kaynaklar tarafından rapor edildi. Söz konusu olaydan bir iki saat sonra katilin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin güneybatısında yer alan Turas mıntıkasında iki aşiret arasında meydana gelen çatışma sonucunda 4 ölü veya yaralıya tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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