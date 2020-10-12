Irak’ın Gündeminden (12.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 402330’a Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 2206 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 402330’a ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 62 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3827 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 16538 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 2206 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 62 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3827 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 402330, hayatını kaybedenleri sayısı 9852, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 336157’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Ramadi Şehrinin Batısında Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Enbar muhafazasının merkezi olan Ramadi şehrinin batısında Cumartesi günü akşam saatlerinde patlayıcı yüklü bir evin infilak etmesi sonucunda sivillerden 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Ramadi şehrinin batısında yer alan Rava kazasına bağlı Cebel mahallesinde patlayıcı tuzaklanan bir ev, Cumartesi günü akşam saatlerinde infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Güneyinde Ordu Aracı Hedef Alındı: Biri Subay 3 Kişi Yaralandı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde dün ikindi saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda hükümet ordusundan biri subay 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesi kapsamındaki Suruç köyü yakınlarında bir yola tuzaklanan bomba ordu kuvvetlerine bağlı araç dün ikindi saatlerinde yanından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden biri subay 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Uluslararası Koalisyon Güçlerine Bağlı Konvoy Hedef Alındı: Maddi Hasar Var

Divaniye ve Semave şehirleri arasındaki anayolda dün ikindi saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri bir konvoyu hedef alan bir patlama meydana gelmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Divaniye ve Semave şehirleri arasındaki anayolda tuzaklanan bomba dün ikindi saatlerinde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı askeri konvoy yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Washington elçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge ve yine Amerikalı kuvvetlerin bulunduğu Bağdat Uluslararası Havaalanı’nın geçtiğimiz haftalarda birçok füze saldırısına maruz kaldığı biliniyor. Aynı şekilde uluslararası koalisyon güçlerine bağlı konvoylar bombalarla hedefler alınmıştı.

Bakuba Şehrinin Doğusunda Tuğgeneral Diğer Bir Subay Tarafından Öldürüldü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin doğusunda dün akşam saatlerinde bir Tuğgeneralin diğer bir subay tarafından tabancayla öldürüldüğü İçişleri Bakanlığına bağlı kaynaklar tarafından açıklandı.

Haber ajanslarının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Beledruz kazası yakınlarındaki Karakuş Eğitim Karargahında dün akşam saatlerinde Tuğgeneral Adnan Halef Veka ile Albay Vail Halil İbrahim arasında bir kavga meydana geldi. Söz konusu kavgada silahın da kullanılması sonucunda Tuğgeneral Adnan Halef Veka’nın olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, Albay Vail Halil İbrahim’in Tuğgeneral Adnan Halef Veka’ya birkaç kez ateş edip onu öldürdükten sonra kendisine sıkarak intihar ettiğini, ancak hemen hastaneye kaldırılarak şuanda hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Kaynaklar, söz konusu kavganın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan sonra olay hakkında soruşturma başlattıklarını aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala Sağlık Basın Müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre son dokuz ay içerisinde Diyaşa muhafazasının tanık olduğu olaylar neticesinde yaklaşık 3 bin ölü veya yaralı bulunmaktadır. Yayınlanan istatistiklerde söz konusu olaylar sonucunda 93 kişinin hayatını kaybettiği ve 2910 kişinin ise yaralandığını görülmektedir.

HEYET Net

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