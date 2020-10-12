Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, geçtiğimiz Cumartesi günü menfur bir saldırı sonucu hayatın kaybeden Pakistan Farukiye Üniversitesi Rektörü Şeyh Dr. Muhammed Adil Han (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Pakistan Farukiye Üniversitesi Rektörü Şeyh Dr. Muhammed Adil Han (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 23 Safer 1442 – 10 Ekim 2020 Cumartesi günü akşam saatlerin, Karaçi şehrindeki Daru’l Ulum’dan aracıyla dönerken silahlı bir grubun saldırısına uğrayan ve şoförüyle birlikte hayatını kaybeden Pakistan Farukiye Üniversitesi Rektörü Şeyh Dr. Muhammed Adil Han (rahimehullah) için taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Dr. Muhammed Adil Han (rahimehullah) ve babası, Pakistan’ın bilinen alimlerindendi. Eski Farukiye Üniversitesi’nin bugün devamı olan yeni Farukiye Üniversitesi’nin rektörlüğünü yapmaktaydı. Bu üniversitede Şeyh Dr. Muhammed Adil Han (rahimehullah) yaklaşık dört bin öğrenciye ders vermekteydi. Hayatını, şeri ilimler okuyan ve Allah yolunda davet yapmak isteyen ilim talebelerine ders vermeye adamıştı.

Şeyh Dr. Muhammed Adil Han (rahimehullah) ilmiyle, İslami davetiyle, hakkı ifade etmede ve İslam’ı savunmadaki cesaret ve şecaatiyle, Pakistan’da mezhepleri, menheçleri, meşrepleri farklı Müslümanları bir araya getirme, aynı safta yer alma çabalarıyla, Müslümanların arasında hayrı yaymakla tanındı. Şeyh Dr. Muhammed Adil Han (rahimehullah) Pakistan’da ilim talebelerin Arapçayı öğrenmeleri için çok çaba sarf ederdi, Pakistan’da Arapça Nebevi Hadis kursunu ilk oluşturan kimse olarak biliniyor.

Alimlere suikast düzenlemekle hayır iradesini bitirmeye, Pakistan halkı arasında fitne ve kargaşa çıkarmaya ve ülkenin güvenliğini bozmaya çalışan şer iradesi tarafından düzenlenen suikastla Allah yolunda ve İslam’ı savunmada şehit olarak hayatını kaybeden Şeyh Dr. Muhammed Adil Han’a Allah (azze ve celle) rahmet etsin. Allah (azze ve celle)’den onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onların sancağını yükselten rabbani alimlerle doldurmasını niyaz ediyoruz.

Genel Sekreterlik

24 Safer 1442

11 Ekim 2020

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