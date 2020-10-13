Irak’ın Gündeminden (13.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 405437’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3107 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 405437’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3893 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20368 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3107 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 60 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3893 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 405437, hayatını kaybedenleri sayısı 9912, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 340050’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Başkent Bağdat’ta İki farklı Olay

Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda vücudunda kurşun izlerine rastlanan kimliği belirsiz bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından dün akşam saatlerinde bulunduğu kaynaklar tarafından rapor edilirken bugün sabah saatlerinde Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında bir gencin kendisini asarak intihar ettiği gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın güneydoğusunda yer alan Cisr Diyala’ya bağlı Curf Nedaf mıntıkası kapsamında bir yola terk edilmiş kimliği belirsiz bir adamın cesedi dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından bulundu. Söz konusu bulunan cesette kurşun izlerine rastlandığı kaynaklar tarafından açıklandı. Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının cesedi kimlik tespiti ve bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettiklerini ve güvenlik güçleri tarafından olay hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan güvelik kaynakları tarafından yapılan diğer bir açıklamada Başkent Bağdat’ın kuzeybatısında Eş-Şale mıntıkasındaki Şebeke caddesinde bugün sabah saatlerinde 2003 doğumlu bir gencin kendisini asarak intihar ettiği ifade edildi.

Başkent Bağdat’ın dün, şehrin ortasında yer alan Karade mıntıkasında alkol saten bir dükkanın ses bombasıyla hedef alınmasına tanık olduğu gibi Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Tupci mıntıkasında meydana gelen patlama sonucunda bir avukatın hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda İki Farklı Olay

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 1 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından bir aşiret liderine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda aşiret liderinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Ebi Sayda nahiyesinde oturan bir kasap, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıya maruz kaldı. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda kasabın yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diğer yandan güvenlik kaynakları tarafından yapılan bir diğer açıklamada Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vecihiyye nahiyesi çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir aşiret liderine silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi. Söz konusu saldırı sonucunda aşiret liderinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu silahlı saldırıların yaşandığı olay yerlerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgelerde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olaylar hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerlerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Öte yandan Ebi Sayda nahiyesi çevresinde yer alan Askeri mıntıkada evlerin önünde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Beledruz kazası yakınlarındaki Karakuş Eğitim Karargahında Tuğgeneral Adnan Halef Veka ile Albay Vail Halil İbrahim arasında silahlı kavga meydana gelmesi sonucunda Tuğgeneral Adnan Halef Veka’nın olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Basra Şehrinin Ortasında Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Basra muhafazasının merkezi olan Basra şehrinin ortasında dün öğle saatlerinde bıçaklı saldırıya uğrayan bir kadının ve oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Haber ajanslarının hükümetin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre Basra şehrinin ortasında yer alan Zeytun mıntıkasında dün öğle saatlerinde bir kadın oğluyla birlikte bıçaklı saldırıya uğradı. Söz konusu saldırı sonucunda kadın ve oğlunun yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, bıçaklı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganı yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Basra muhafazasının önceki gün, şehrin batısında yer alan Kıble mıntıkasında meclis üyelerinden birinin evine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesine tanık olduğu biliniyor. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmadığı gelen bilgiler arasında.

HEYET Net

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