Irak’ın Gündeminden (14.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 409358’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3921 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 409358’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 58 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 4158 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 21915 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3921 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 157 vaka, Bağdat/Resafe 351 vaka, Bağdat/Kerh 1083 vaka, Tıb şehri 55 vaka, Meysan muhafazası 202 vaka, Babil muhafazası 73 vaka, Erbil muhafazası 317 vaka, Necef muhafazası 62 vaka, Süleymaniye muhafazası 353 vaka, Kerbela muhafazası 47 vaka, Vasit muhafazası 278 vaka, Tamim muhafazası 141 vaka, Ninova muhafazası 150 vaka, Zi Kar muhafazası 38 vaka, Diyala muhafazası 116 vaka, Enbar muhafazası 39 vaka, Kadisiye muhafazası 49 vaka, Salahuddin muhafazası 137 vaka, Müsenna muhafazası 43 vaka ve Duhok muhafazası 230 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,371,348’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 58 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4158 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 409358, hayatını kaybedenleri sayısı 9970, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 344208’e ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Bir Köye 4 Adet Havan Topu Düştü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan bir köye dün akşam saatlerinde kaynağı belirsiz 4 havan topunun düşmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı El-Islah köyüne kaynağı belirsiz 4 havan topu dün akşam saatlerinde düştü. Söz konusu saldırı sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, söz konusu olayın yaşandığı olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra bazı noktalara operasyonlar düzenlediklerini aktardı.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Ebi Sayda nahiyesinde oturan bir kasabın, kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıya maruz kalması sonucunda kasabın yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vecihiyye nahiyesi çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir aşiret liderine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda aşiret liderinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından düzenlendiği tahmin edilen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden bir kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan El-İmam nehri çevresindeki Haşdi Aşairi milislerine bağlı güvenlik noktasına dün akşam saatlerinde IŞİD örgütü tarafından düzenlendiği tahmin eden bir saldırı gerçekleşti. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mikdadiye kazasına bağlı Ebi Sayda nahiyesinde oturan bir kasabın, kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıya maruz kalması sonucunda kasabın yaralanmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Vecihiyye nahiyesi çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bir aşiret liderine silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda aşiret liderinin yaralandığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesine bağlı El-Islah köyüne kaynağı belirsiz 4 havan topu düşmesi sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.

Musul Şehrinin Batısında Patlama: 3 Yaralı

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin batısında bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Bölgede görev yapan haber ajansları tarafından yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin batısında yer alan Telafer kazası girişinde tuzaklanan bomba bugün sabah saatlerinde sivil bir araç yakınlarından geçerken infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Musul şehrinin güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesi kapsamındaki Suruç köyü yakınlarında bir yola tuzaklanan bombanın ordu kuvvetlerine bağlı araç yanından geçtiği esnada infilak etmesi sonucunda ordu kuvvetlerinden biri subay 3 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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