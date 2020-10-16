Irak’ın Gündeminden (16.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 416802’ye Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3587 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 416802’ye ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 65 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3356 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 21915 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3921 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 202 vaka, Bağdat/Resafe 423 vaka, Bağdat/Kerh 622 vaka, Tıb şehri 111 vaka, Meysan muhafazası 123 vaka, Babil muhafazası 104 vaka, Erbil muhafazası 322 vaka, Necef muhafazası 45 vaka, Süleymaniye muhafazası 332 vaka, Kerbela muhafazası 50 vaka, Vasit muhafazası 218 vaka, Tamim muhafazası 131 vaka, Ninova muhafazası 118 vaka, Zi Kar muhafazası 33 vaka, Diyala muhafazası 159 vaka, Enbar muhafazası 37 vaka, Kadisiye muhafazası 87 vaka, Salahuddin muhafazası 86 vaka, Müsenna muhafazası 64 vaka ve Duhok muhafazası 320 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,371,348’e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 65 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3356 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 416802, hayatını kaybedenleri sayısı 10086, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 350752’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Patlama: Çiftçi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir çiftçinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Celulai nahiyesindeki Ümmü Hanta köyü yakınlarında bugün sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda bir çiftçinin ağır yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin doğusunda yer alan Kenan nahiyesi çevresinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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