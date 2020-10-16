Irak Müslüman Alimler Heyeti Genel Sekreterliği, Muhakkik, Muhaddis Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziye açıklaması yayınladı. Irak Müslüman Alimler Heyeti tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde:

Beyanat- Muhakkik, Muhaddis Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah)’ın Vefatı Hakkında Taziye Açıklaması

Allah (azze ve celle)’nin kaza ve kaderine daha fazla rıza göstererek Irak Müslüman Alimler Heyeti olarak 25 Safer 1442 – 12 Ekim 2020 Pazartesi günü hayatını kaybeden Muhakkik, Muhaddis Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah)’ın vefat etmesi münasebetiyle taziyelerimizi bildiririz.

Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah) 16 Nisan 1929’a tekabül eden hicri 1347 Zilkade ayında Hindistan’ın Jaipur şehrinde dünyaya geldi. İlme ve ilim ehline son derece muhabbet duyan mütevazı bir ailede yetişti. İlk eğitimine Talimu’l İslam okulunda başladı. Daha sonra hicri 1363 yılında Diyobend Daru’l Ulum’a kayıt oldu. Diyobend şehrinde müfredat kitaplarını okudu ve asrının büyük alimlerinden dersler aldı. O sıralarda Diyobend şehri, büyük alimlerle doluydu. Hicri 1369 yılında üniversiteden mezun oldu. Daha sonra Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah) Pakistan’daki Karaçi Üniversitesine girdi ve 1967 yılında İslami İlimler alanında yüksek lisansını tamamladı. Aynı şekilde 1970 yılında Kütüphaneler ve Enformasyon Bilimi üzerine de yüksek lisansını tamamladı. Ardından yine Kütüphaneler ve Enformasyon Bilimi üzerine doktorasını tamamladı. Doktora tezinin adı “Abbasi Döneminde İslami Kütüphanelerin Tarihi” idi.

Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah) genel olarak İslami ilimlere ve özel olarak kütüphaneler bilimine yönelmesine rağmen Hadis ilimlerine ayrı bir ilgi gösterdi. Bu nedenle Şeyhi ve kardeşi Allame Muhammed Abdurreşid En-Numani (rahimehullah)’a uzun süre bağlı kaldı. Hadis ilimlerinde ders aldığı diğer şeyhler, Hindistan Diyobend Darul Ulum hadis şeyhi Şeyh Muhaddis Hüseyin Ahmet Medeni El-Fayd Abadi (rahimehullah), Şeyh Muhaddis Fakih Müftü Derbahş El-Bedayuni (rahimehullah), Şeyh Abdulfettah Ebu Gudde (rahimehullah), Şeyh Muhaddis Muhammed Salih bin Ciu Suhettu Es-Sindi (rahimehullah) gibi isimlerdi.

Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah) mütevazılığı, hayası, ilim talebelerine olan sevgisiyle, insanlarla iyi geçinmesiyle, şeri ilimlere hizmet yolunda güzel çalışmalarıyla tanındı. Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah) Karaçi Üniversitesinde hadis bölümünün yöneticisi ve aynı zamanda profesörü olarak çalıştı. Karaçi üniversitesinde birçok yüksek okul öğrencisinin tezini yönetti. Hadis ilimlerine birçok hizmeti söz konusu olan Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah)’ın kaleme aldığı başlıca kitaplar şunlardır: “El-Bedaatu El-Mizcat Li Men Yutaliu El-Mirkat Şerhu Mişkat, Lemahat Min Tarihi Tefkih ve Fıkh İslami, Mekanetu İmam Muhammed bin Hasan Eş-Şeybani Fi Hadis, Fevaidu Camia Talik Ala Ucaleti Nafia, Teracimu Huffaz El-Mustahrac Min Ensab Li Semani, İmam Buhari Beyne İfrat ve Tefrit. Tüm bu kitapları hepsi Arapça olarak yazılmıştır. Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani (rahimehullah)’ın aynı zamanda Pakistan ve Hindistan’da ilmi dergilerde yayınlanan çeşitli ilim dallarında Urduca kaleme alınan araştırmaları, makaleleri söz konusudur.

Allah (azze ve celle) Şeyh Dr. Mevlana Muhammed Abdulhalim En-Numani’ye geniş rahmetiyle rahmet etsin, yaptığı çalışmalarını, gayretlerini ve ilmini kabul etsin, ilmini onun için şahit kılsın, onu naim cennetlerine ulaştıran bir vesile eylesin, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine sabırlar ihsan etsin, onun yerini şeriat ilimlerini muhafaza eden ve onun sancağını dalgalandıran rabbani alimlerle doldursun.

Genel Sekreterlik

26 Safer 1442

13 Ekim 2020

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