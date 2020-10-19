Irak’ın Gündeminden (19.10.2020)

Kerkük Şehrinin Kuzeybatısında Silahlı Saldırı: 2 Sivil Yaralandı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeybatısında Cumartesi günü akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından dün yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan Şevan nahiyesine bağlı Şevkir köyüne sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından Cumartesi günü akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Musul Şehrinin Güneydoğusunda Silahlı Saldırı: 2 Milis Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneydoğusunda dün öğle saatlerinde Haşdi Aşairi milislerinin güvenlik noktasına kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan Nemrut nahiyesine bağlı Hamrin köyündeki Haşdi Aşairi milislerinin güvenlik noktasına dün öğle saatlerinde sivil bir araç kullanan ve IŞİD örgütü olduğu tahmin edilen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının geçtiğimiz Perşembe günü, Sincar kazasının yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen benzer bir silahlı saldırı sonucunda Şemmir aşiretinden bir gencin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Musul şehrinin güneyinde yer alan Hammam Alil nahiyesinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 426634’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3110 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 426634’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 3186 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 18885 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3110 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 56 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3186 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 426634, hayatını kaybedenleri sayısı 10254, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 360477’ye ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Kerkük ve Bağdat Şehirlerinde İki Farklı Olay

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin kuzeybatısında dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda bir subayın ve korumasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edilirken yine Başkent Bağdat’ın batısında bir dövizcinin bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandığı gelen bilgiler arasında.

İçişleri Bakanlığına bağlı resmi kaynaklar tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan Zerban köyü yakınlarında El-Fetha mıntıkasında Federal Polise bağlı Birinci Tabur, İkinci Alay Komutanı Firas Habib Ferec korumasıyla birlikte aracıyla giderken bir patlama meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda mezkur subay ile korumasının yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi. Kaynaklar, olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Öte yandan hükümete balı güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Cihat mahallesinde bir dövizci kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırıya uğradı. Söz konusu saldırganların dövizciyi bazı bölgelerinden bıçakladıktan sonra yanında bulunan 50 bin dolar ve 22 milyon Irak dinarını alıp kayıplara karıştıkları kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, bıçaklı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının, Kerkük şehrinin kuzeybatısında yer alan Şevan nahiyesine bağlı Şevkir köyüne sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından Cumartesi günü akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlemesi sonucunda sivillerden 2 kişinin yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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