Irak’ın Gündeminden (21.10.2020)

Başkent Bağdat’ın Batısında Silahlı Saldırı: 3 Sivil Yaralandı

Başkent Bağdat’ın batısında yer alan bir köyde kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Başkent Bağdat’ın batısında yer alan Ebu Garib kazasına bağlı Sad köyünde dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 3 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

Öte yandan Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Seb Ebkar mıntıkasında dün akşam saatlerinde bir kereste deposunda büyük bir yangın meydana geldiği kaynaklar tarafından aktarıldı. Söz konusu yangın sonucunda ölen ya da yaralanan olmazken ağır maddi hasarın meydana geldiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Başkent Bağdat’ın dün aynı şekilde şehrin batısında yer alan Mansur mıntıkasında bir evin içinde genç bir kızın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunmasına tanık olduğu biliniyor. Yine Başkent Bağdat’ın kuzeyinde yer alan Şale mıntıkasında vücudunda bıçak izlerine rastlanan bir adamın cesedinin güvenlik güçleri tarafından bulunduğu gelen bilgiler arasında.

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 434598’e Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3920 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 434598’e ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2602 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20760 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3920 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada korona virüs testleri pozitif çıkan hastalar şu bölgelerden: Basra muhafazası 190 vaka, Bağdat/Resafe 513 vaka, Bağdat/Kerh 709 vaka, Tıb şehri 81 vaka, Meysan muhafazası 155 vaka, Babil muhafazası 124 vaka, Erbil muhafazası 305 vaka, Necef muhafazası 128 vaka, Süleymaniye muhafazası 260 vaka, Kerbela muhafazası 23 vaka, Vasit muhafazası 241 vaka, Tamim muhafazası 131 vaka, Ninova muhafazası 153 vaka, Zi Kar muhafazası 33 vaka, Diyala muhafazası 172 vaka, Enbar muhafazası 39 vaka, Kadisiye muhafazası 57 vaka, Salahuddin muhafazası 53 vaka, Müsenna muhafazası 41 vaka ve Duhok muhafazası 445 vaka. Ülkenin genelinde yapılan toplam test sayısı 2,665,530’a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 40 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2602 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 434598, hayatını kaybedenleri sayısı 10366, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 366134 ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Amara Şehrinde Silahlı Aşiret Kavgası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Meysan muhafazasının merkezi olan Amara şehrinin ortasında dün akşam saatlerinde meydana gelen silahlı aşiret çatışması sonucunda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Amara şehrinin ortasında yer alan Ebu Remane mıntıkasında dün akşam saatlerinde aşiret çatışması meydana geldi. Söz konusu silahlı aşiret çatışması sonucunda 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı aşiret kavgasının meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede güvenliği sağladıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kavgaya sebep olan kişileri tutuklamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişinin cesedini bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim edilmek üzere adli tıpa nakledildiği bildirildi.

Meysan muhafazasının geçtiğimiz Cuma günü, Amara şehrinin ortasında yer alan Vahde İslamiye mahallesinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir hükümet görevlisinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Musul Şehrinin Güneyinde Patlama: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ninova muhafazasının merkezi olan Musul şehrinin güneyinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda sivillerden 3 kişinin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Musul şehrinin güneyinde yer alan Mahmur kazasında bir yola tuzaklanan bomba, bugün sabah saatlerinde bir sivil araç yakınlarından geçtiği esnada infilak etti. Söz konusu patlama sonucunda araçta bulunan 3 sivilin hayatını kaybettiği kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan, halkı olay yerinden uzaklaştırdıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının hayatını kaybeden kişileri bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Ninova muhafazasının önceki gün, Musul şehrinin güneydoğusunda yer alan Nemrut nahiyesine bağlı Hamrin köyündeki Haşdi Aşairi milislerinin güvenlik noktasına sivil bir araç kullanan ve IŞİD örgütü olduğu tahmin edilen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmesi sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor. Yine Sincar kazasının yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen benzer bir silahlı saldırı sonucunda Şemmir aşiretinden bir gencin hayatını kaybettiği gelen bilgiler arasında.

Felluce Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 2 Milis Yaralandı

Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce şehrinin kuzeydoğusunda dün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Felluce şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Mizan Avad mıntıkasında bugün öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıyı tedavi amaçlı en yakın hastaneye naklettikleri bildirildi.

HEYET Net

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