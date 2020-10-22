Irak’ın Gündeminden (22.10.2020)

Irak’ın Genelinde Korona Virüs Vaka Sayısı 438256’ya Yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Irak’ın genelinde 3667 kişinin daha korona virüse yakalanarak toplam vaka sayısının 438256’ya ulaştığı vurgulandı. Öte yandan korona virüs hastası 52 kişinin hayatını kaybettiği belirtildikten sonra 2876 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Haber ajansları Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamadan şunları aktardı: “Irak’ın tüm muhafazalarındaki laboratuvarlarda son 24 saat içerisinde 20214 test yapıldı. Söz konusu testler sonucunda 3667 kişiye daha korona virüsün bulaştığı tespit edildi.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Bağdat/Resafe, Bağdat/Kerh, Tıb, Zi Kar, Süleymaniye, Necef, Erbil, Salahuddin Kerbela, Vasit, Basra, Kadisiye, Enbar, Diyala, Meysan, Tamim, Babil, bölgelerinde korona virüs hastası 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2876 korona virüs hastasının tekrardan sağlığına kavuştuğu belirtildikten sonra şöyle denildi: “Şuanda ülke genelinde vaka sayısı 438256, hayatını kaybedenleri sayısı 10418, tekrardan sağlığına kavuşanların sayısı 369010’a ulaşmıştır.”

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada kalabalık yerlere gidilmemesi, taziye meclislerine veya kutlama meclislerine gidilmemesi uyarılarına dikkat edilmemesi ve bu kararlara aykırı davrananların istisnasız hesaba çekilmesi gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan sosyal mesafe kurallarına uyulması ve bireysel ve toplumsal korunma tavsiyelerinin dikkate alınması uyarısında bulundu.

Felluce Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 2 Kişi Yaralandı

Enbar muhafazasının en büyük şehri Felluce’nin kuzeydoğusunda Haşdi Aşairi milislerine kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre Felluce şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Karma Adası 28. Köprü yakınlarındaki Mizan Avad mıntıkasında sivil bir araç kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından dün öğle saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda Haşdi Aşairi milislerinden 2 kişinin yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Kerkük Şehrinin Güneyinde Patlama: Ordu Kuvvetlerinden 3 Ölü Veya Yaralı

Tamim muhafazasının merkezi olan Kerkük şehrinin güneyinde dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Kerkük şehrinin güneyinde yer alan Dakuk kazası kapsamında hükümet ordusunun devriye aracını hedef alan bir patlama dün akşam saatlerinde meydana geldi. Söz konusu patlama sonucunda ordu kuvvetlerinden 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, patlamanın meydana geldiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra patlamayı düzenleyenleri yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişiyi bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Tamim muhafazasının geçtiğimiz Pazar günü, Kerkük şehrinin kuzeyinde yer alan Şevan köyünde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucunda bir aileden 3 kişinin hayatını kaybetmesine tanık olduğu biliniyor.

Bakuba Şehrinin Kuzeydoğusunda Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti 2 Kişi Yaralandı

Diyala muhafazasının merkezi olan Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda sivil bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Hükümete bağlı güvenlik kaynakları tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Hanikin kazası yakınlarında Hilvan yolunda sivil bir araca kimliği belirsiz kişiler tarafından dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Söz konusu silahlı saldırı sonucunda sivillerden 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı kaynaklar tarafından rapor edildi.

Kaynaklar, silahlı saldırının düzenlendiği olay yerine intikal eden güvenlik güçlerinin mezkur bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldıktan ve olay hakkında soruşturma başlattıktan sonra kayıplara karışan silahlı saldırganları yakalamak için bazı noktalara eş zamanlı operasyonlar düzenlediklerini aktardı. Öte yandan olay yerine gelen ambulans araçlarının yaralıları tedavi amaçlı en yakın hastaneye, hayatını kaybeden kişileri ise bazı hukuki işlemlerden sonra yakınlarına teslim etmek üzere adli tıpa naklettikleri bildirildi.

Diyala muhafazasının dün, Bakuba şehrinin kuzeydoğusunda yer alan Abara nahiyesi yakınlarında bir bahçede meydana gelen patlama sonucunda küçük bir çocuğun yaralanmasına tanık olduğu biliniyor.

HEYET Net

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